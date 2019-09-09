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عدن - ياسمين التهامي - ضربة موجعة للشرعية وسقوط 70 قتيلًا من قوات الجيش بقصف التحالف في مارب.. والمقدشي يفقد أشجع رجالاته (فيديو)

كشف مصدر عسكري في الجيش اليمني عن ضربات متعددة تعرضت لها قوات الجيش الوطني في مديرية صرواح بمحافظة مارب من قبل مقاتلات ومدفعية التحالف العربي.

وقال ضابط في الجيش الوطني في مقطع فيديو، رصده "ناس تايمز" إن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية -قبل دمجها- تعرضا لقصف الطيران، أثناء محاولتها تحرير جبل هيلان المطل على مركز محافظة مارب، من قبضة الحوثيين.

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وأضاف الضابط: أن رئيس هيئة الأركان، آنذاك، وزير الدفاع حاليًا (الفريق الركن محمد المقدشي) شكل لواء من أبناء محافظة ذمار، وقرر الجيش تحرير مديرية صرواح، وتم توزيع المهام إلى ثلاث فئات، تكلف اللواء المقرب من "المقدشي" بقلب المعركة.

وتابع الضابط اليمني: أنه حينما بدأ الجيش بالزحف تعرض لقصف عنيف من مدفعية التحالف العربي، أدى إلى سقوط أكثر من 70 قتيلًا وجريحًا من أبناء ذمار.