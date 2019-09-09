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عدن - ياسمين التهامي - عاجـــل: هجوم مسلح على نقطة للحزام الامني في مدخل عاصمة محافظة ابين

هاجم مسلحون مجهولون نقطة للحزام الامني شرق مدينة زنجبار. وقال مصدر محلي لصحيفة عدن الغد ان مسلحين اطلقوا قذيفة اربيجي استهدفت تجمعا لقوات الحزام الامني شرق زنجبار وتحديدا وادي حسان. Advertisements واعقب ذلك اطلاق نار كثيف ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا. وجاء الهجوم عقب انفجار اخر بنقطة دوفس.

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