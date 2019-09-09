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عدن - ياسمين التهامي - فضيحة مخجلة .. ‘‘بلقيس فتحي’’ تشعل مواقع التواصل بظهور جريئ ومحرج قبل قليل .. شاهد

أثارت تغريدة للفنانة اليمنية الشابة بلقيس أحمد فتحي المقيمة في دولة الإمارات موجة سخرية واسعة وتندر بين أوساط اليمنيين.

وقالت بلقيس -في تغريدة بحسابها على توتير- "الحمدلله على نعمة الإمارات.. كم أنا فخورة بانتمائي لهذا البلد".

وختمت الفنانة اليمنية تغريدتها بهاشتاج (#بنت_زايد).

الحمدلله على نعمة #الإمارات 🇦🇪 كم أنا فخورة بانتمائي لهذا البلد... #بنت_زايد — Balqees (@BalqeesFathi) September 8, 2019

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Balqees✔@BalqeesFathi

الحمدلله على نعمة #الإمارات كم أنا فخورة بانتمائي لهذا البلد... #بنت_زايد

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الحمدلله على نعمة #الإمارات 🇦🇪 كم أنا فخورة بانتمائي لهذا البلد... #بنت_زايد — Balqees (@BalqeesFathi) September 8, 2019

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الحمدلله على نعمة #الإمارات 🇦🇪 كم أنا فخورة بانتمائي لهذا البلد... #بنت_زايد — Balqees (@BalqeesFathi) September 8, 2019

الفنانة بلقيس هي إبنة الفنان اليمني والموسيقار المشهور أحمد فتحي الذي يعد من أبرز الفنانين اليمنين والعرب، وأسهم في إحياء الأغنية اليمنية، وقدم العديد من الأعمال الغنائية التي تحتفي باليمن وتاريخه وتراثه.

وذكر يمنيون الفنانة بلقيس بالفنان الراحل أبوبكر سالم الذي حصل على الجنسية السعودية ولم يتنكر لجنسيته اليمنية وموطنه الأول.

وأثار ذلك سخرية وتندر اليمنيين، وقال فهد قائد الوصابي "صحيح، واسمك نسبة إلى الملكة بلقيس بنت شخبوط".

وأضاف "قد تكوني مضطرة لكن التوقيت خاطئ، لا تحاولي تجاملي الإمارات على حساب اليمن، فتخسري الأصل الثابت لحساب الوهم الطارئ".





صحيح

واسمك نسبة إلى الملكة بلقيس بنت شخبوط

😂😂😂😂😂😂😂🤤 😂😂

قد تكوني مضطرة لكن التوقيت خاطئ

لا تحاولي تجاملي الامارات على حساب #اليمن

فتخسري الأصل الثابت لحساب الوهم الطارئ — فهد قائد الوصابي (@fahdwsabi77) September 8, 2019

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فهد قائد الوصابي@fahdwsabi77

الحمدلله على نعمة #الإمارات 🇦🇪 كم أنا فخورة بانتمائي لهذا البلد... #بنت_زايد — Balqees (@BalqeesFathi) September 8, 2019

صحيح

واسمك نسبة إلى الملكة بلقيس بنت شخبوط

قد تكوني مضطرة لكن التوقيت خاطئ

لا تحاولي تجاملي الامارات على حساب #اليمن

فتخسري الأصل الثابت لحساب الوهم الطارئ

١٥

صحيح

واسمك نسبة إلى الملكة بلقيس بنت شخبوط

😂😂😂😂😂😂😂🤤 😂😂

قد تكوني مضطرة لكن التوقيت خاطئ

لا تحاولي تجاملي الامارات على حساب #اليمن

فتخسري الأصل الثابت لحساب الوهم الطارئ — فهد قائد الوصابي (@fahdwsabi77) September 8, 2019

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من جانبه قال الصحفي اليمني عبدالله السامعي "لست مضطرة لكتابة ذلك وفي هذا التوقيت تحديداً، لكن على ما يبدو هناك ضغوط تمارسها الإمارات على اليمنيين في أراضيها لقول مثل هذا الكلام". وأضاف "نقدر وضعك وستبقين لدي من الأصوات المفضلة".

لست مضطرة لكتابة ذلك وفي هذا التوقيت تحديداً..

لكن على مايبدو هناك ضغوط تمارسها الإمارات على اليمنيين في أراضيها لقول مثل هذا الكلام..

نقدر وضعك

وستبقين لدي من الأصوات المفضلة — عبدالله السامعي (@alsamei) September 8, 2019

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عبدالله السامعي@alsamei

الحمدلله على نعمة #الإمارات 🇦🇪 كم أنا فخورة بانتمائي لهذا البلد... #بنت_زايد — Balqees (@BalqeesFathi) September 8, 2019

لست مضطرة لكتابة ذلك وفي هذا التوقيت تحديداً..

لكن على مايبدو هناك ضغوط تمارسها الإمارات على اليمنيين في أراضيها لقول مثل هذا الكلام..

نقدر وضعك

وستبقين لدي من الأصوات المفضلة

٩

لست مضطرة لكتابة ذلك وفي هذا التوقيت تحديداً..

لكن على مايبدو هناك ضغوط تمارسها الإمارات على اليمنيين في أراضيها لقول مثل هذا الكلام..

نقدر وضعك

وستبقين لدي من الأصوات المفضلة — عبدالله السامعي (@alsamei) September 8, 2019

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من جهته قال الكاتب الصحفي عامر الدميني "ما دمتي تنكري أصلك ويمنيتك يجدر بك التوقف أيضا عن غناء أي أعمال يمنية، وسنتأفف منك كما تتأففي من اليمنيين".

وأضاف "أسأتي بهذا الكلام لنفسك ولبلدك ولوالدك". متابعا "وإذا تلاشت الوطنية منك يمكنك أن تستمعي لأغاني والدك لتتذكري أصلك".

من المؤسف أن يصدر هذا الكلام منك في الوقت الذي تذبح فيه #الإمارات أبناء بلدك الأصل في #اليمن.

إذا كان لك مصلحة منهم فاصمتي ولاتضاعفي جراح اليمنيين وتتنكري لأصلك.

جدير بك أن تغيري اسمك الذي يحمل إسم أعرق إمرأة يمنية في التاريخ.

يصبح من الواجب مقاطعة أعمالك:#قاطعوا_بلقيس_فتحي — عامر الدميني #اليمن (@ameraldomaini) September 8, 2019

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عامر الدميني #اليمن@ameraldomaini

الحمدلله على نعمة #الإمارات 🇦🇪 كم أنا فخورة بانتمائي لهذا البلد... #بنت_زايد — Balqees (@BalqeesFathi) September 8, 2019

من المؤسف أن يصدر هذا الكلام منك في الوقت الذي تذبح فيه #الإمارات أبناء بلدك الأصل في #اليمن.

إذا كان لك مصلحة منهم فاصمتي ولاتضاعفي جراح اليمنيين وتتنكري لأصلك.

جدير بك أن تغيري اسمك الذي يحمل إسم أعرق إمرأة يمنية في التاريخ.

يصبح من الواجب مقاطعة أعمالك:#قاطعوا_بلقيس_فتحي

٧

من المؤسف أن يصدر هذا الكلام منك في الوقت الذي تذبح فيه #الإمارات أبناء بلدك الأصل في #اليمن.

إذا كان لك مصلحة منهم فاصمتي ولاتضاعفي جراح اليمنيين وتتنكري لأصلك.

جدير بك أن تغيري اسمك الذي يحمل إسم أعرق إمرأة يمنية في التاريخ.

يصبح من الواجب مقاطعة أعمالك:#قاطعوا_بلقيس_فتحي — عامر الدميني #اليمن (@ameraldomaini) September 8, 2019

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وتابع الدميني في تغريدة أخرى "من المؤسف أن يصدر هذا الكلام منك في الوقت الذي تذبح فيه الإمارات أبناء بلدك الأصل في اليمن". وأردف "إذا كان لك مصلحة منهم فاصمتي ولاتضاعفي جراح اليمنيين وتتنكري لأصلك".

وقال "جدير بك أن تغيري اسمك الذي يحمل إسم أعرق امرأة يمنية في التاريخ، يصبح من الواجب مقاطعة أعمالك".

من المؤسف أن يصدر هذا الكلام منك في الوقت الذي تذبح فيه #الإمارات أبناء بلدك الأصل في #اليمن.

إذا كان لك مصلحة منهم فاصمتي ولاتضاعفي جراح اليمنيين وتتنكري لأصلك.

جدير بك أن تغيري اسمك الذي يحمل إسم أعرق إمرأة يمنية في التاريخ.

يصبح من الواجب مقاطعة أعمالك:#قاطعوا_بلقيس_فتحي — عامر الدميني #اليمن (@ameraldomaini) September 8, 2019

">

عامر الدميني #اليمن@ameraldomaini

الحمدلله على نعمة #الإمارات 🇦🇪 كم أنا فخورة بانتمائي لهذا البلد... #بنت_زايد — Balqees (@BalqeesFathi) September 8, 2019

من المؤسف أن يصدر هذا الكلام منك في الوقت الذي تذبح فيه #الإمارات أبناء بلدك الأصل في #اليمن.

إذا كان لك مصلحة منهم فاصمتي ولاتضاعفي جراح اليمنيين وتتنكري لأصلك.

جدير بك أن تغيري اسمك الذي يحمل إسم أعرق إمرأة يمنية في التاريخ.

يصبح من الواجب مقاطعة أعمالك:#قاطعوا_بلقيس_فتحي

٧

من المؤسف أن يصدر هذا الكلام منك في الوقت الذي تذبح فيه #الإمارات أبناء بلدك الأصل في #اليمن.

إذا كان لك مصلحة منهم فاصمتي ولاتضاعفي جراح اليمنيين وتتنكري لأصلك.

جدير بك أن تغيري اسمك الذي يحمل إسم أعرق إمرأة يمنية في التاريخ.

يصبح من الواجب مقاطعة أعمالك:#قاطعوا_بلقيس_فتحي — عامر الدميني #اليمن (@ameraldomaini) September 8, 2019

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أبو محمد الجعدي علق ساخرا بالقول "الحمدلله لأنها تقصف بلدك الأصل، لأنها شردت وقتلت الآلاف من بلدك الأصل، لأنها تسعي لشرق أوسط جديد، لأنها ما دخلت بلد إلا ودمرته، من حقك تفخرين يا بنت زايد".

الحمدلله لأنها تقصف بلدك الأصل لأنها شردت وقتلت الآلاف من بلدك الأصل لأنها تسعي لشرق أوسط جديد لأنها ما دخلت بلد إلا ودمرته من حق تفخر يا بنت زايد ! أفكر بالدنيا بالآخر لن تفخر بهذا — Abo_Mohammed الجعدي (@Abo_Mohammed457) September 8, 2019

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Abo_Mohammed الجعدي@Abo_Mohammed457

الحمدلله على نعمة #الإمارات 🇦🇪 كم أنا فخورة بانتمائي لهذا البلد... #بنت_زايد Advertisements — Balqees (@BalqeesFathi) September 8, 2019

الحمدلله لأنها تقصف بلدك الأصل لأنها شردت وقتلت الآلاف من بلدك الأصل لأنها تسعي لشرق أوسط جديد لأنها ما دخلت بلد إلا ودمرته من حق تفخر يا بنت زايد ! أفكر بالدنيا بالآخر لن تفخر بهذا

١

الحمدلله لأنها تقصف بلدك الأصل لأنها شردت وقتلت الآلاف من بلدك الأصل لأنها تسعي لشرق أوسط جديد لأنها ما دخلت بلد إلا ودمرته من حق تفخر يا بنت زايد ! أفكر بالدنيا بالآخر لن تفخر بهذا — Abo_Mohammed الجعدي (@Abo_Mohammed457) September 8, 2019

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وتساءل أحمد ماهر قائلا: واليمن لست فخورة بها؟ أو تخجلي أن تقولي أنك يمنية؟ مضيفا "مهما قلتي لازلتي بنظر عبدالله بالخير يمنية".

واليمن لستي فخورة بها؟

أو تخجلي أن تقولي أنك يمنية؟

ملاحظة:مهما قلتي لازلتي بنظر عبدالله بالخير يمنية. — أحمد ماهر (@Ahmed_maher_MM) September 8, 2019

">

أحمد ماهر@Ahmed_maher_MM

الحمدلله على نعمة #الإمارات 🇦🇪 كم أنا فخورة بانتمائي لهذا البلد... #بنت_زايد — Balqees (@BalqeesFathi) September 8, 2019

واليمن لستي فخورة بها؟

أو تخجلي أن تقولي أنك يمنية؟

ملاحظة:مهما قلتي لازلتي بنظر عبدالله بالخير يمنية.

٢٠١

واليمن لستي فخورة بها؟

أو تخجلي أن تقولي أنك يمنية؟

ملاحظة:مهما قلتي لازلتي بنظر عبدالله بالخير يمنية. — أحمد ماهر (@Ahmed_maher_MM) September 8, 2019

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واليمن لستي فخورة بها؟

أو تخجلي أن تقولي أنك يمنية؟

ملاحظة:مهما قلتي لازلتي بنظر عبدالله بالخير يمنية. — أحمد ماهر (@Ahmed_maher_MM) September 8, 2019

مطهر الرصاص قال "كان الاولى لك أن تكوني محايدة وياريت ما قلتيها يا بنت زايد".

كان الاولى لك ان تكوني محايدة وياريت ما قلتيها يا بنت زايد 💔 — Mutahar Al-rassas (@alrassasmutahar) September 8, 2019

">

Mutahar [email protected]

الحمدلله على نعمة #الإمارات 🇦🇪 كم أنا فخورة بانتمائي لهذا البلد... #بنت_زايد — Balqees (@BalqeesFathi) September 8, 2019

كان الاولى لك ان تكوني محايدة وياريت ما قلتيها يا بنت زايد

١

كان الاولى لك ان تكوني محايدة وياريت ما قلتيها يا بنت زايد 💔 — Mutahar Al-rassas (@alrassasmutahar) September 8, 2019

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أما طاير بلاريش، فقال "بس يا بنت فتيني...خلي فخرك في سرك ما خرج فخرك إلي الآن ماذا تقصدي؟ لا تخسري جمهورك في اليمن، مش وقت البوح عن المشاعر لتجرح مشاعر آخرين".

بس يابنت فتيني...خلي فخرك في سرك ماخرج فخرك الي الان ايش تقصدي ...لاتخسري جمهورك في اليمن..مش وقت البوح عن المشاعر لتجرح مشاعر اخرين — طاير بلاريش (@ttaaeerr320e) September 8, 2019

">

طاير بلاريش@ttaaeerr320e

الحمدلله على نعمة #الإمارات 🇦🇪 كم أنا فخورة بانتمائي لهذا البلد... #بنت_زايد — Balqees (@BalqeesFathi) September 8, 2019

بس يابنت فتيني...خلي فخرك في سرك ماخرج فخرك الي الان ايش تقصدي ...لاتخسري جمهورك في اليمن..مش وقت البوح عن المشاعر لتجرح مشاعر اخرين

٣

بس يابنت فتيني...خلي فخرك في سرك ماخرج فخرك الي الان ايش تقصدي ...لاتخسري جمهورك في اليمن..مش وقت البوح عن المشاعر لتجرح مشاعر اخرين — طاير بلاريش (@ttaaeerr320e) September 8, 2019

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وغرد رياض البليبل، قائلا: "يا ليت وألم طفل من أطفال اليمن يصل إلى جسمك حتى تعرفي ماذا فعلت دولة ساحل عمان التي تتفاخري بها".

ياليت وألم طفل من أطفال اليمن يصل إلى جسمك حتى تعرفي ماذا فعلت دوله ساحل عمان التي تتفاخري بها#شيطان_العرب_تقدر_تقول_قيق#مقاطعه_اسواق_دبي_الالكترونيه — رياض البليبل (@Riyadh123465) September 8, 2019

">

رياض البليبل@Riyadh123465

الحمدلله على نعمة #الإمارات 🇦🇪 كم أنا فخورة بانتمائي لهذا البلد... #بنت_زايد — Balqees (@BalqeesFathi) September 8, 2019

ياليت وألم طفل من أطفال اليمن يصل إلى جسمك حتى تعرفي ماذا فعلت دوله ساحل عمان التي تتفاخري بها#شيطان_العرب_تقدر_تقول_قيق#مقاطعه_اسواق_دبي_الالكترونيه

٤

ياليت وألم طفل من أطفال اليمن يصل إلى جسمك حتى تعرفي ماذا فعلت دوله ساحل عمان التي تتفاخري بها#شيطان_العرب_تقدر_تقول_قيق#مقاطعه_اسواق_دبي_الالكترونيه — رياض البليبل (@Riyadh123465) September 8, 2019

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وغردت ديار السناني بالقول "بلقيس هذه التغريدة مالها أي داعي في الوقت الراهن، نحن لا يهمنا أبدا كم أنت فخورة، لا تزيدي ولا تنقصي، لكن المتضرر نحن لأنك محسوبة علينا كيمنية عند الجميع وأولهم الإمارات، ويا ليت بشيء مشرف".

وأضافت "أصبحنا بسببك وسبب أمثالك نندرج تحت مسمى بلا أصل ونحن أشرف من هذا بمليون مرة".

بلقيس هذه التغريدة مالها أي داعي في الوقت الراهن ... نحن لا يهمنا أبدا كم أنتي فخورة "لا تزيدي ولا تنقصي" لكن المتضرر نحن لأنك محسوبة علينا ك يمنية عند الجميع وأولهم الإمارات وياليت بشيء مشرف .. أصبحنا بسببك وسبب أمثالك نندرج تحت مسمى بلا أصل ونحن أشرف من هذا بمليون مره ❤️ — Diyar_Alsinani (@AlsinaniDiyar) September 8, 2019

">

[email protected]

الحمدلله على نعمة #الإمارات 🇦🇪 كم أنا فخورة بانتمائي لهذا البلد... #بنت_زايد — Balqees (@BalqeesFathi) September 8, 2019

بلقيس هذه التغريدة مالها أي داعي في الوقت الراهن ... نحن لا يهمنا أبدا كم أنتي فخورة "لا تزيدي ولا تنقصي" لكن المتضرر نحن لأنك محسوبة علينا ك يمنية عند الجميع وأولهم الإمارات وياليت بشيء مشرف .. أصبحنا بسببك وسبب أمثالك نندرج تحت مسمى بلا أصل ونحن أشرف من هذا بمليون مره

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بلقيس هذه التغريدة مالها أي داعي في الوقت الراهن ... نحن لا يهمنا أبدا كم أنتي فخورة "لا تزيدي ولا تنقصي" لكن المتضرر نحن لأنك محسوبة علينا ك يمنية عند الجميع وأولهم الإمارات وياليت بشيء مشرف .. أصبحنا بسببك وسبب أمثالك نندرج تحت مسمى بلا أصل ونحن أشرف من هذا بمليون مره ❤️ — Diyar_Alsinani (@AlsinaniDiyar) September 8, 2019

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في حين قالت سارة نبيل "لا فرق بينك وبين هاني بن بريك الكل من أجل المال مستعد يبيع نفسه". وأضافت "الخونة دائما ما يحاولون الانتساب لغير موطنهم الأصلي لتغرير الناس بسخافتهم وقبح أهدافهم، مبروك عليك أولاد زايد، اما نحن فخورين بوطننا".

لافرف بينك وبين بن بريك الكلةمن اجل المال مستعد يبيع نفسه .

الخونه دائما ما يحاولون الانتساب لغير موطنهم الاصلي لتغرير الناس بسخافتهم وقبح اهدافهم

مبروك عليك اولاد زائد اما نحن فخورينا بوطننا

يصبح من الواجب مقاطعة أعمالك:#قاطعوا_بلقيس_فتحي — سارة نبيل (@SarahNabilll) September 8, 2019

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سارة نبيل@SarahNabilll

الحمدلله على نعمة #الإمارات 🇦🇪 كم أنا فخورة بانتمائي لهذا البلد... #بنت_زايد — Balqees (@BalqeesFathi) September 8, 2019

لافرف بينك وبين بن بريك الكلةمن اجل المال مستعد يبيع نفسه .

الخونه دائما ما يحاولون الانتساب لغير موطنهم الاصلي لتغرير الناس بسخافتهم وقبح اهدافهم

مبروك عليك اولاد زائد اما نحن فخورينا بوطننا

يصبح من الواجب مقاطعة أعمالك:#قاطعوا_بلقيس_فتحي