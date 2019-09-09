شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن قبل اربع سنوات .. "النفيسي ‘‘ يكشف مؤامرة ‘‘إيرانية إماراتية‘‘ خطيرة في اليمن؟ (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعاد ناشطون تداول وثيقة تتضمن تغريدات للمفكر الكويتي الدكتور عبدالله النفيسي يتهم فيها إيران والإمارات بدعم مخطط خطير في اليمن يستهدف أمن المملكة العربية السعودية.

ويتزامن ذلك، بالأحداث الحاصلة جنوب اليمن، من دعم الإمارات للانفصاليين ما يعتبر توافق إيراني إماراتي لتقسيم اليمن بحسب النفيسي

جديد الحدث أونلاين

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وكان النفيسي علق في وقت سابق على قرار الرئيس هادي بتعيين عيدروس الزبيدي محافظا لعدن، قائلا إن الأخير محسوب على إيران وله علاقات قوية مع الحوثي.. متسائلا ما دلالة ذلك التعيين.

واتهم النفيسي حينها، الإمارات التي يسميها دولة "الطرف" بالسعي لتحويل "عاصفة الحزم" إلى حرب استنزاف للتحالف.

وأكد النفيسي في التغريدات التي رصدها محرر "بويمن" أن إيران والإمارات كلاهما يدعمان وبقوة فكرة تفسيم اليمن، وكل القوى التي تنادي بذلك.