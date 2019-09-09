شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن قرار ملكي عاجل وجديد : بشأن تصنيع الأسلحة والمتفجرات في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلنت المملكة العربية السعودية، يوم الأحد، إنها بدأت في استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية للشركات العاملة في القطاع.

وقالت السعودية إن ذلك أحد الأهداف الرئيسية لخطط المملكة الرامية إلى تنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على صادرات النفط وفقا لوكالة "رويترز".

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية ستصدر تراخيص للشركات لتصنيع "الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات العسكرية والمعدات العسكرية والتجهيزات الفردية العسكرية والإلكترونيات العسكرية".

من جهته قال أحمد بن عبد العزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية إن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي في القطاع.

وبحسب المصادر السعودية فإن هذا الاستثمار يعد ضروريا لتنفيذ الإصلاحات التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يريد قيام الرياض بإنتاج أو تجميع نصف معداتها العسكرية محليا لتوفير 40 ألف فرصة عمل للسعوديين بحلول 2030.

الجدير بالذكر أن السعودية واحدة من الدول الخمس الأكثر إنفاقا على قطاع الدفاع في العالم.