شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مجتهد يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويكشف معلومات خطيرة جداً سوف تغير خطط وسياسات ولي العهد محمد بن سلمان نهائياً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - فجر المغرد السعودي الشهير، مجتهد، مفاجأة ثقيلة قبل قليل، كشفت عن تمرد عسكري في اليمن، ضد سياسات محمد بن سلمان، دفعه لتغيير مخططه بشأن جنوب اليمن,

ففي تغريدة على تويتر، رصدها محرر "بويمن" قال مجتهد، "‏بعد تمرد قيادات "الشرعية" الميدانيين على حكومتهم التابعة للسلطة "السعو إماراتية" قرر ابن سلمان تغيير خطته".

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وأوضح المغرد السعودي الذي يتابعه أكثر من 2 مليون، متابع، أوضح أن الخطة كالتالي: "يتعهد للشرعية أن تسترجع كل مقراتها شرط أن تستبدل كوادر الإصلاح بالانتقالي".

واضاف: "وقد ضمن موافقة القيادات المحتجزة لديه ويحاول توسيع دائرة الموافقين بكل حيل الإغراء والشراء".