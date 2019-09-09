شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش تقتحم بقوة ضاربة هذه المنطقة الاستراتيجية التي تربط ثلاث محافظات جنوبية وتوجه هزيمة ساحقة للنخبة والإمارات تستسلم وتقنع مليشياتها بالمغادرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشرت ظهر اليوم الاحد قوة عسكريه تتبع الجيش في عدد من نقاط النخبة سابقا في مديرية رضوم محافظة شبوة.

و أفاد شهود عيان من بلدة عين بامعبدة الساحلية جنوب شبوة بأن القوة سيطرت على مثلث العين الرابط بين شبوة و حضرموت و عدن .

و يأتي هذا الانتشار بعد يوم واحد من زيارة وفد إماراتي لمعسكر العلم شمال عاصمة المحافظة عتق .

هذا و تسيطر قوات الشرعية على الطريق الرابط بين عاصمة المحافظة إلى ميناء بالحاف.



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