شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : الديوان الملكي يٌعلن وفاة أمير سعودي قبل قليل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: ” بيان من الديوان الملكي “ جديد الحدث أونلاين Advertisements انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الاثنين الموافق 10 / 1 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيديو | #الديوان_الملكي : وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود. #الإخبارية pic.twitter.com/MDzkz5Pu9w— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) فيديو | #الديوان_الملكي : وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود. #الإخبارية pic.twitter.com/MDzkz5Pu9w — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 8, 2019

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