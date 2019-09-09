شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن بالهوت شورت .. غادة عبدالرزاق تتجاوز الحدود وتكسر جميع الحواجز وترتكب الممنوع في الساحل وتنشر (صورة فاضحة) أظهرت المناطق الحساسة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - جديد الحدث أونلاين

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اجم نشطاء الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، بعد نشرها صوره لها وهي في تقضي إجازتها الصيفية في إحدى المناطق الساحلية.

وظهرت غادة بإطلالة شبابية حيث ارتدت “الهوت شورت” مع توب رمادي بدون حمالات.



وأنهالت التعليقات على الصورة من متابعيها وجمهورها والتي جاء أغلبها هجوماً عليها حيث رأى الكثيرون أن الملابس التي ظهرت بها غادة لا تناسب عمرها، خاصة أنها أصبحت جدة منذ سنوات ولا يجوز ان تظهر بهذه الإطلالة، وعلق أحد المتابعين على الصورة بقوله: “قلتيلي عمرك كام سنة؟”.