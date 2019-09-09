شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. "محمد بن سلمان" يفاجئ الشاب السعودي بهدية لا تقدر بثمن ولم تكن بالحسبان .. شاهد (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلن برنامج "سند محمد بن سلمان" عن بشرى سارة للشباب في المملكة العربية السعودية.

جديد الحدث أونلاين

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وأكد برنامج "سند محمد بن سلمان"، أنه فتح باب التسجيل للمشاركة في مبادرة "سند الزواج"، بحسب وسائل إعلام سعودية.

ويشترط برنامج "سند محمد بن سلمان" ألا يتجاوز الدخل الشهري للمواطن عن 4000 ريال، وذلك للتسجيل في مبادرة سند للزواج.

ويستهدف البرنامج من هذا الشرط الخاص بالدخل، إتاحة الفرصة لجميع الشبابللتسجيل في المبادرة، خاصة الشباب غير القادر على تكاليف وأعباء الزواج.

وكشف البرنامج عن تخصيص 500 مليون ريال كعطاء غير مسترد للمستفيدين من المبادرة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الإعلان عن مبادرات مختلفة لمساندة الفئة الأكثر احتياجًا في المجتمع.

كما وضع البرنامج شروطًا أخرى منها: "أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية، وأن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة، وللزوجة ما بين (18- 40) سنة، أن يكون الزواج الأول للرجل".