شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مديرية الجوازات السعودية توضح كيف يتم احتساب رسوم المرافقين بعد يوليو عام 2020م والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ردت المديرية العامة للجوازات في السعودية، على تساؤلات بعض المواطنين السعوديين والمقيمين، حول طريقة احتساب رسوم المرافقين بعد يوليو 2020.
وقالت الجوزات السعودية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "في حال وجود أي إعلانات رسمية من المديرية العامة للجوازات، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية".
جاء ذلك ردًا على تساؤل أحد المواطنين، قائلًا: "سلام عليكم برجاء الرد ضروري .. كيف سيتم احتساب رسوم المرافقين بعد شهر ٧ سنة ٢٠٢٠ إذا كان تجديد الإقامة سينتهي في ٣ سنة ٢٠٢١، علمًا أن الرسوم محددة إلى شهر ٧ سنة ٢٠٢٠، فيما تساءل آخر: "سلام عليكم، ممكن إفادة عن رسوم المرافقين فيما بعد 2020 ؟!".
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