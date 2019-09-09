شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل ...مصرع وزير الدفاع محمد المقدشي في جبهة نهم قبل قليل على يد قناص حوثي..(الحقيقة الكاملة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اشاعت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للحوثيين مصرع وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي في جبهة نهم.

وذكرت تلك المواقع ان قناص تابع للميليشيات تمكن من القضاء على المقدشي برصاصة في رأسه .

وكان آ وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، اليوم، قد قام اليوم بزيارة للوحدات العسكرية المرابطة في جبهة نهم شرق صنعاء وتفقد المواقع الأمامية التي تم تحريرها مؤخراً وعقد اجتماعاً بقيادة المنطقة العسكرية السابعة وقادة الألوية وفيها.

جديد الحدث أونلاين

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وخلال الزيارة التي رافقه فيها قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز، استمع وزير الدفاع إلى شرح مفصل حول سير العمليات القتالية في الجبهة.

وهنأ المقدشي آ بالانتصارات الأخيرة التي أحرزها أبطال الجيش، مُشيداً بالتضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش في المنطقة السابعة ومختلف المناطق والمحاور العسكرية في سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية.. مؤكداً أن تلك التضحيات الزكية لن تذهب هدراً وستظل خالدة في ذاكرة الأجيال.

وشدّد الفريق المقدشي على ضرورة مضاعفة الجهود والتحلي بمزيد من الجاهزية والاستعداد القتالي والمعنوي لتنفيذ المهام الموكلة والتنسيق والتعاون بين مختلف الوحدات وتعزيز العقيدة الوطنية لدى المقاتلين.. مضيفاً أن الانضباط يمثل أهم ركائز النصر وعلى الجميع أن يتحمل مسئولياته في هذه المعركة التي فرضتها المليشيا الحوثية المتمردة على شعبنا الصابر الذي يتوق لاستعادة أمنه واستقراره وحريته وكرامته.