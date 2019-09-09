ميليشيا الحوثي تواصل خروقاتها للهدنة الأممية في الحديدة

Advertisements Advertisements ميليشيا الحوثي تواصل خروقاتها للهدنة الأممية فيالحديدة الإثنين 9 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365 جددت ميليشيات الحوثى خروقاتها للهدنة الأممية فى الحديدة غرب اليمن، وذلك بقصف مكثف لمواقع القوات المشتركة فى الأطراف الجنوبية للمدينة ومناطق متفرقة جنوب المحافظة، موقعة إصابات مدنية بمدينة التحيتا.

Advertisements وتزامن التصعيد الحوثى للخروقات والاستهداف العنيف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع سريان انعقاد اجتماع لجنة التنسيق المشتركة لإعادة الانتشار فى المياه الدولية على ظهر سفينة أممية، وذلك لبحث آليات تثبيت وقف إطلاق النار والتهدئة ونشر مراقبين فى خطوط التماس. وقال مصدر عسكري، إن الميليشيات الحوثية قصفت بشكل مركز وعنيف مواقع القوات المشتركة فى كيلو 16 وشارع الخمسين بقذائف الهاون، مضيفا أن مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح ومواقع أخرى شرق مدينة الحديدة تعرضت لعملية استهداف مركزة بأسلحة الميليشيا الثقيلة والمتوسطة. Advertisements Advertisements

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