هكذا استقبلت أسرة ‘‘المخلوع’’ زوجة الرئيس الراحل (فيديو ينشر لأول مرة)

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، اليوم الأحد، مقطع فيديو نادرا لوالدتها خلال استقبالها سوزان، زوجة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك.
ويُظهر الفيديو الذي يعود لثمانينيات القرن الماضي، لقطات من زيارة رسمية لسوزان مبارك إلى العراق قامت بها عام 1988.
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لقطات من استقبال ماجدة العراق الاولى السيدة ساجدة خيرالله للسيدة سوزان مبارك في زيارة رسمية الى بغداد في اكتوبر عام ١٩٨٨م— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) September 7, 2019
بحضور كل من بنات الرئيس الشهيد رغد و رنا صدّام حسين و زوجة ابنه لُمى ماهر عبدالرشيد .. #ساجدة_خيرالله #رغد_صدام_حسين #رغد_صدام #رنا_صدام_حسين pic.twitter.com/X0FmvnBCyx
رغد صدام حسين@RghadSaddam
لقطات من استقبال ماجدة العراق الاولى السيدة ساجدة خيرالله للسيدة سوزان مبارك في زيارة رسمية الى بغداد في اكتوبر عام ١٩٨٨م
بحضور كل من بنات الرئيس الشهيد رغد و رنا صدّام حسين و زوجة ابنه لُمى ماهر عبدالرشيد .. #ساجدة_خيرالله #رغد_صدام_حسين #رغد_صدام #رنا_صدام_حسين
لقطات من استقبال ماجدة العراق الاولى السيدة ساجدة خيرالله للسيدة سوزان مبارك في زيارة رسمية الى بغداد في اكتوبر عام ١٩٨٨م— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) September 7, 2019
بحضور كل من بنات الرئيس الشهيد رغد و رنا صدّام حسين و زوجة ابنه لُمى ماهر عبدالرشيد .. #ساجدة_خيرالله #رغد_صدام_حسين #رغد_صدام #رنا_صدام_حسين pic.twitter.com/X0FmvnBCyx
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لقطات من استقبال ماجدة العراق الاولى السيدة ساجدة خيرالله للسيدة سوزان مبارك في زيارة رسمية الى بغداد في اكتوبر عام ١٩٨٨م— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) September 7, 2019
بحضور كل من بنات الرئيس الشهيد رغد و رنا صدّام حسين و زوجة ابنه لُمى ماهر عبدالرشيد .. #ساجدة_خيرالله #رغد_صدام_حسين #رغد_صدام #رنا_صدام_حسين pic.twitter.com/X0FmvnBCyx
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لقطات من استقبال ماجدة العراق الاولى السيدة ساجدة خيرالله للسيدة سوزان مبارك في زيارة رسمية الى بغداد في اكتوبر عام ١٩٨٨م— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) September 7, 2019
بحضور كل من بنات الرئيس الشهيد رغد و رنا صدّام حسين و زوجة ابنه لُمى ماهر عبدالرشيد .. #ساجدة_خيرالله #رغد_صدام_حسين #رغد_صدام #رنا_صدام_حسين pic.twitter.com/X0FmvnBCyx
وكانت في استقبال مبارك، ساجدة خير الله، زوجة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.
وتظهر في الفيديو رغد صدام خلال استقبال والدتها لسوزان مبارك، إلى جانب شقيقتها رنا صدام حسين وزوجة ابنه لمى ماهر عبد الرشيد.
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