بعد ساعات من البيان السعودي الإماراتي الحوثي يطالب بالمصالحة .. ويوجه دعوة عاجلة للمجتمع الدولي

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عدن - ياسمين التهامي - طالبت مليشيا الحوثي بصنعاء، المجتمع الدولي بإصدار قرار دولي ملزم بالمصالحة الوطنية في اليمن . وجاءت المطالبة على لسان فريق المصالحة الذي شكلته مليشيات الحوثيين في صنعاء يوسف الفيشي خلال اول اجتماع للفريق ، الاحد ، بصنعاء .​​​​وشدد الفيشي على ضرورة الاحتكام لصوت العقل . وقال : لنحتكم جميعا إلى الشعب اليمني بوسائل مدنية وديمقراطية عبر الحوار والمصالحة الوطنية والتوافق على نظام الحكم وشكل الدولة . وكانت مليشيا الحوثي في صنعاء قد اصدرت قرارا رسميا بالمصالحة الوطنية , وشكلت فريق ضم 20 شخصية . وأصدرت اليوم الاحد السعودية والامارات بيانا مشتركا رحبا فيه بموافقة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي بوقف التصعيد وتلبيتهما للحضور في حوار جدة.



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