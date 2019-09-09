شاهد صورة وتعليق .. هكذا تتعامل الإمارات مع عيدروس الزبيدي ومسؤول يمني يكشف لعبة أبو ظبي

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عدن - ياسمين التهامي - ونشر الرحبي، على منصات المواقع المفتوحة" تويتر" صورا للاجتماع قيادات إماراتية، إلى جانب ما يسمى رئيس مجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، أظهرت غضب القيادات من زعيم التمرد الزبيدي. وعلق الرحبي على تلك الصور قائلا: هكذا تتعامل الإمارات مع أدواتها ومرتزقتها مع أن عيدروس يقدم نفسه انه رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي. وأضاف ان اجتماع عيدروس الزبيدي، مع أصغر ضابط إماراتي يتحول إلى طفل صغير ومستمع جيد لتوجيهات الضباط الإماراتيين. Advertisements وعن لعبة أبو ظبي الجديدة، قال الرحبي، من عجائب هذا الزمان دولة تعتدي عليك وعلى جيشك وتتهم حكومتك أنها حكومة إرهابية وجيش إرهابي وتقصف جيشك بطائرتها ويسقط على إثر ذلك 300مابين شهيد وجريح وتدعم مليشيات متمردة على الدولة. وأضاف مستشار وزير الاعلام، ان في الاخير تحاول أبو ظبي ان تلعب دور الوسيط، مضيفا لم يعد بيننا وبين الإمارات سوى المحاكم والمحافل الدولية

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