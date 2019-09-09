شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية اليمنية في المملكة ترعب حكام الامارات وتتوعد بطردهم من اليمن وتقوم بعمل شجاع وجريء اصاب ولي عهد ابو ظبي بالذعر والهلع ( صورة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

ضربة موجعة للشرعية وسقوط 70 قتيلًا من قوات الجيش بقصف التحالف في مارب.. والمقدشي يفقد أشجع رجالاته (فيديو)

أعلن أبناء الجالية اليمنية في المملكة النرويجية ، بدء إجراءات التقاضي في المحاكم النرويجية والأوربية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة كقوة احتلال في اليمن ترتكب جرائم حرب وتدعم الجماعات الإرهابية وتنهب الثروات اليمنية وتقف خلف تقسيم وتجزأه وتشطير دولة هي عضو في الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال الوقفة الإحتجاجية التي نفذها أبناء الجالية اليمنية اليوم الأحد أمام البرلمان النرويجي في العاصمة اوسلو للتنديد بجرائم الحرب التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة بحق الشعب اليمني.

اخر الاخبار من "الخليج 365" :

Advertisements

وأكد أبناء الجالية اليمنية في بيانهم الوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية للمحافظة على وحدة الجمهورية اليمنية وسلامة أراضيها، في مواجهة الممارسات العبثية الممنهجة لدولة الإمارات في اليمن وسلوكها التدميري للوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي.

وقالت الجالية اليمنية إن ما تقوم به دولة الإمارات العربية في اليمن يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، ويتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن لاسيما القرار 2216، وكذلك المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وكل الوثائق التي اعتمدت عليها عملية الانتقال السلمي.

كما أعلنوا دعمهم الكامل لموقف الرئاسة اليمنية ورئاسة الوزراء وكل مؤسسات الدولة الشرعية في رفض وإدانة جرائم الإمارات ضد الجيش والمدنيين.

ودعا البيان الحكومة اليمنية إلى سرعة طرد الإمارات من التحالف العربي وقطع العلاقات الدبلوماسية معها وملاحقتها في المحاكم الدولية وطلب تعويضات عن كل جرائمها في اليمن، واتخاذ كافة الخطوات العملية للقضاء على الإنقلاب الحوثي شمالا والتمرد الانفصالي جنوبا وطلب مجلس الأمن إلى اعتبار الإمارات وميلشياتها معرقلين لعملية الانتقال ومعاقبتها.

وطالب البيان البرلمان النرويجي والأحزاب السياسية والحكومة النرويجية والاتحاد الأوربي للوقوف إلى جانب الشعب اليمني والتأكيد على سلامة وسيادة أراضي الجمهورية اليمنية ودعم الحكومة الشرعية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف به دوليا.