شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تحذير طارئ للمواطنين في هذة المحافظات اليمنية مما سيحدث خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تحذير طارئ للمواطنين في هذة المحافظات اليمنية مما سيحدث خلال الساعات القادمة

توقع المركز الوطني للأرصاد عدم استقرار الأجواء في مناطق واسعة من البلاد خاصة في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية مدعومة برطوبة من بحر العرب وهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية خلال الـ 48 ساعة القادمة.

------------------------------------------

شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة :

• سما المصري تنشر صورتها بدون ستيان ومؤخرة طبيعية .. وتعد الجمهوري بصورة مفاجئة من الامام ..شاهد

• عاجـــل : تطورات طارئة في قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي ..الحكم بإعدام هؤلاء الخمسة الاشخاص ،والعيسري يكشف مفاجأة جديدة عن محمد بن سلمان

• +18 طرق سهلة تخلصك من مشكلة سرعة القذف ولزيادة مدة العلاقة الحميمة لزيادة

• عاجـــل : هجوم طارئ الان على عاصمة محافظة ابين

تفاصيل جديدة حول النزيل الملتحي الذي ضرب موظفة الفندق بمدينة جازان السعودية .. وهل طلب منها الصعود معه إلى الغرفة ؟ (شاهد فيديو من زاوية اخرى يكشف الحقيقة)

• عاجـــل : الامارات تتعرض الان لهجوم عسكري عنيف .. وانفجارات عنيفة تهز هذة المناطق ..«تفاصيل طارئة»

----------------------------------------

Advertisements

وقال المركز الوطني في نشرته الجوية التنبيهية إنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية في فترتي الظهيرة والمساء على المرتفعات الجبلية من صعدة شمالاً حتى تعز ولحج جنوباً.

وأضاف أن الأمطار قد تمتد إلى الهضاب الداخلية وصولاً إلى المناطق الداخلية لمحافظات حضرموت والمهرة ، كما يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الغربية و المناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشار المركز إلى احتمال اشتداد غزارة هطول الأمطار على المرتفعات الجبلية و السواحل الغربية و المناطق المحاذية لها.

وأوضح أن الأجواء ستستمر حارة أثناء النهار في المناطق الصحراوية والسواحل الجنوبية والغربية والمناطق المحاذي لها.

ووفقاً للمركز سيستمر نشاط الرياح السطحية وارتفاع الموج خاصة على أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية وأجزاء من السواحل الجنوبية، مبيناً أن هذه الرياح تعمل على إثارة الأتربة و الغبار خاصة في السواحل الجنوبية.

ونبه المركز المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى ضرورة الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار و الاحتماء من العواصف الرعدية .

ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر من الانزلاقات الصخرية والطينية أثناء وبعد هطول الأمطار على الطرقات في المرتفعات.

كما نبه الصيادين و مرتادي البحر في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية من ارتفاع الموج و اضطراب البحر، فيما نبه قاطني المناطق الصحراوية من الارتفاع في درجات الحرارة العظمى ودعاهم إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وأفاد المركز بأن أمطاراً متفاوتة الشدة هطلت يم السبت على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية.