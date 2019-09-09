دشنت شرطة مأرب، دورة الغواصين المشتركة، بين إدارة الدفاع المدني والقوات الخاصة فرع المحافظة، الأحد، بحضور مدير ادارة الدفاع المدني، العقيد عبدالله شفلوت، وقائد قوات الأمن الخاصة العقيد عبدالغني شعلان.
وتستهدف الدورة المستمرة لمدة شهر تدريب 12 غواصا، وتشكيل فرق غوص يتمتع بمهارات الغوص الاحترافية، واكسابهم المهارات اللازمة لحماية المدنيين الزوار للمعلم التاريخي سد مأرب.
يذكر ان السد يمثل متنفس سياحي ومعلم تاريخي للساكنين في مأرب ونتيجة للكثافة السكانية التي شهدتها المحافظة مؤخرا فأنه يتوافد الآف المواطنين لزيارته، وقضاء الوقت برفقة عوائلهم بالقرب من قنواته المائية.
كانت هذه تفاصيل خبر مأرب: تدشين دورة الغواصين المشتركة بين الدفاع المدني والقوات الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.