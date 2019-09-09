مأرب: تدشين دورة الغواصين المشتركة بين الدفاع المدني والقوات الخاصة

دشنت شرطة مأرب، دورة الغواصين المشتركة، بين إدارة الدفاع المدني والقوات الخاصة فرع المحافظة، الأحد، بحضور مدير ادارة الدفاع المدني، العقيد عبدالله شفلوت، وقائد قوات الأمن الخاصة العقيد عبدالغني شعلان.

وتستهدف الدورة المستمرة لمدة شهر تدريب 12 غواصا، وتشكيل فرق غوص يتمتع بمهارات الغوص الاحترافية، واكسابهم المهارات اللازمة لحماية المدنيين الزوار للمعلم التاريخي سد مأرب.

يذكر ان السد يمثل متنفس سياحي ومعلم تاريخي للساكنين في مأرب ونتيجة للكثافة السكانية التي شهدتها المحافظة مؤخرا فأنه يتوافد الآف المواطنين لزيارته، وقضاء الوقت برفقة عوائلهم بالقرب من قنواته المائية.