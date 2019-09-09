عدن: مليشيا الانتقالي تداهم منزل قائد شرطة الدوريات وتنهب سيارته 

داهم مسلحون تابعون لما يُسمى بالحزام الأمني، المدعوم إماراتيا، اليوم الأحد، منزل قائد شرطة الدوريات وأمن الطرق، العقيد لبيب العبد، في عدن.

وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحزام الأمني، مكونة من عشرين طقما عسكريا، وأربع مدرعات؛ داهمت منزل العقيد العبد مساء الأحد، في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان بعدن.

وأوضحت المصادر أن مليشيات الحزام قامت بنهب محتويات المنزل بالكامل بعد اقتحامه، إلى جانب قيامها بنهب سيارة العبد التي كانت مركونة في حوش المنزل، إضافة إلى مولد كهرباء 30 كيلو وات.

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وأشارت المصادر إلى أن العقيد العبد لم يكن متواجدا في المنزل أثناء المداهمة، حيث كان قد هجر المنزل عقب انقلاب مليشيات الانتقالي على الدولة في عدن مطلع أغسطس الماضي.

وتشهد عدن حالة انفلات أمني بعد انقلاب مليشيات الانتقالي، وقد جرت العديد من عمليات المداهمة للمنازل المملوكة لقيادات عسكرية موالية للشرعية، إلى جانب حالات الاعتقال التي طالت الكثير من الموالين للحكومة الشرعية في عدن.