المكلا: محتجون يقطعون الشوارع احتجاجاً على الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي

قطع محتجون شوارع رئيسية في مدينة المكلا، عاصمة حضرموت، احتجاجاً على الانقطاعات المتكررة لخدمة التيار الكهربائي.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت": إن " عدد من المواطنين أغلقوا شوارع رئيسية في المكلا، تنديداً بتردي خدمة الكهرباء".



وأضرم المواطنون النار في الإطارات، وشوهدت ألسنة اللهب وهي تعتلي المدينة، وأدى ذلك إلى ازدحام في حركة مرور السيارات، وخصوصاً مع ارتفاع لدرجات الحرارة التي تشهدها المكلا.





وفي السياق، طمأن محافظ حضرموت، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، المواطنين عقب وصول باخرة اليوم، إلى ميناء المكلا،على متنها كميات من المازوت، حيث سيتم تفريغها نهاراً أو في المساء.



وأعلن البحسني، خلال تصريح صحفي، عن قرب وصول باخرتين على متنها كميات كبيرة من المازوت، تكفي لشهرين أو ثلاثة أشهر .



ودعا المحافظ، المواطنين إلى الصبر ومراعاة الوضع الحالي، والظروف الصعبة التي تمرّ بها المحافظة والبلد بشكل عام.



وأكد المحافظ أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، تولي اهتماماً كبيراً بموضوع استقرار التيار الكهربائي، وتراعي حرارة الأجواء بالنسبة للمواطنين.

وتشهد مديريات ساحل حضرموت انطفاءات متكررة، وصلت إلى خمس ساعات إطفاء، يقابلها ساعتين كهرباء.