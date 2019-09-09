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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الآن ..الكشف عن توجيهات إماراتية طارئة لقيادات ميلشيا " الانتقالي " بعد ساعات فقط من بيان دعم الشرعية !

حذرت مصادر مطلعة بعدن من لجوء الامارات الى التهدئة السياسية الشكلية مع الحكومة الشرعية عقب اصدارها بيان مشترك مع السعودية اكدت فيه دعم الأخيرة . Advertisements وكشفت المصادر عن زيارة مشبوهة الاهداف قام بها وفد اماراتي الى شبوة التقي خلالها بقيادات للميلشيا وذلك عقب يومين فقط من وصول " 60" عربة مدرعه اماراتية سلمت الى ميلشيا الحزام الأمني . واشارت المصادر الى أن الامارات تحاول ايهام الشرعية بتراجعها عن دعم الانفصال واستعدادها للمشاركة في ازالة مظاهر التصعيد في عدن وابين فيما هي تواصل تزويد الميلشيا الانفصالية بالاسلحة والأموال لشراء ولاءات قيادات عسكرية موالية للشرعية منوهة الى ان معلومات موثوقة تؤكد تلقي قيادات الملشيا بعدن توجيهات إماراتية بمواصلة التصعيد العسكري على الارض بعدن والجنوب . وطالبت المصادر الرئيس هادي والحكومة الشرعية باعلان انهاء مشاركة الإمارات في التحالف العربي وعدم الركون على التهدئة الشكلية والبيانات الصادرة عنها كونها تستهدف فقط كسب الوقت لتعزيز قدرات ميلشيا الانتقالي على الأرض.

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