شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن 80 % من منتسبيه (شماليين)..لواء عسكري بكامل افراده وسلاحه يقصم ظهر الرئيس هادي ويعلن ولائه المطلق للانتقالي..والمجلس يصف ابناء المحافظات الشمالية بالابطال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - رحب المجلس الانتقالي الجنوبي باعلان لواء بارشيد التابع لمعسكر الحمراء في المكلا والذي اعلن ولائه المطلق لقيادات المجلس الانتقالي بهذه الخطوة التي وصفها بالخطوة الصائبة. واعلن المجلس رسميا انه يرحب بالابطال من ابناء المافظات الشمالية الذين ينتسبون لهذا اللواء وانهم سيقاتلون الى جانب اخوتهم في الجنوب حتى تحقيق النصر واعلان دولتهم المستقلة . جديد الحدث أونلاين Advertisements وفي هذا السياق ذكرت مصادر جنوبية ان قائد المنطقة العسكرية الثانية محافظ حضرموت، اللواء فرج البحسني اطاح بقيادات عسكرية أعلنت ولائها للانتقالي الجنوبي. واصدر البحسني عدد من القرارات الهامة بينها تعيين قائد جديد لمعسكر الحمراء التابع للواء بارشيد الواقع غرب المكلا. وبحسب القرارات الجديدة فقد قضت بتعيين سعيد سعد المنهالي قائدا لمعسكر الحمراء غرب المكلا وتعيين منير عبدالهادي التميمي اركان معسكر الحمراء.

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كانت هذه تفاصيل خبر 80 % من منتسبيه (شماليين)..لواء عسكري بكامل افراده وسلاحه يقصم ظهر الرئيس هادي ويعلن ولائه المطلق للانتقالي..والمجلس يصف ابناء المحافظات الشمالية بالابطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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