شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : ولي العهد السعودي يباغت الجميع ويقسم بالله انه سيعترف بــ"عيدروس الزبيدي" رئيسا لدولة الجنوب إذا نجح بهذه المهمة الخطيرة التي عجز التحالف والشرعية عن تنفيذها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ذكرت مصادر مطلعة ان عيدروس الزبيدي تلقى اتصال مباشر من لي العهد السعودي ييؤكد له فيها انه سيعترف به رئيسا لدولة الجنوب المستقلة . وكشفت المصادر ان ولي العهد السعودي محمد بن سلان طالب الزبيديآ بتحرير الضالع والمناطق التابعة لها من قبضة الحوثيين وعندها سيكون فعلا البطل الذي حقق ما عجز عنه لتحالف والشرعية.

ولم تكشف المصادر ردة فعل رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي..الا ان مصدر مقرب من الزبيدي قال ان الزبيدي رجل شجاع وقد يفي بوعده خاصة وان الضالع هي منطقته وعليه ان يدافع عنها ويررها من الحوثيين حتى لو لم يطلب ولي العهد السعودي منه ذلك. جديد الحدث أونلاين Advertisements ياتي ذلك في أعقاب تضاربا الانباءآ عن نتائج حوار جدة بين الشرعية والانتقالي بحيث لا يعلم احد ما دار في حقيقة الامر فالكل متكتم رغم ان المجلس اعلن رسميا فشل الحوار ، فيما اعلنت الحكومة الشرعية انها لن تحاور بشكل مباشر قيادات المجل الانتقالي فيما طالب وزير الداخلية الميسري بالحوار المباشر مع ابو ظبي .

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : ولي العهد السعودي يباغت الجميع ويقسم بالله انه سيعترف بــ"عيدروس الزبيدي" رئيسا لدولة الجنوب إذا نجح بهذه المهمة الخطيرة التي عجز التحالف والشرعية عن تنفيذها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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