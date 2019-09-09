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شاهد : بلقيس فتحي تشعل ضجة عارمة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر تغريدات تشكر بها الامارات وتثير غضب اليمنيين

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أثارت تغريدة للفنانة اليمنية الشابة بلقيس أحمد فتحي المقيمة في دولة الإمارات موجة سخرية واسعة وتندر بين أوساط اليمنيين.

 

جديد الحدث أونلاين

 

 

 

وقالت بلقيس -في تغريدة بحسابها على توتير- "الحمدلله على نعمة الإمارات.. كم أنا فخورة بانتمائي لهذا البلد".

 

وختمت الفنانة اليمنية تغريدتها بهاشتاج (#بنت_زايد).

 

الحمدلله على نعمة #الإمارات 🇦🇪 كم أنا فخورة بانتمائي لهذا البلد... #بنت_زايد

— Balqees (@BalqeesFathi) September 8, 2019
">

Balqees✔@BalqeesFathi

الحمدلله على نعمة #الإمارات  كم أنا فخورة بانتمائي لهذا البلد... #بنت_زايد

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الفنانة بلقيس هي إبنة الفنان اليمني والموسيقار المشهور أحمد فتحي الذي يعد من أبرز الفنانين اليمنين والعرب، وأسهم في إحياء الأغنية اليمنية، وقدم العديد من الأعمال الغنائية التي تحتفي باليمن وتاريخه وتراثه.

 

وذكر يمنيون الفنانة بلقيس بالفنان الراحل أبوبكر سالم الذي حصل على الجنسية ولم يتنكر لجنسيته اليمنية وموطنه الأول.

 

وأثار ذلك سخرية وتندر اليمنيين، وقال فهد قائد الوصابي "صحيح، واسمك نسبة إلى الملكة بلقيس بنت شخبوط".

 

وأضاف "قد تكوني مضطرة لكن التوقيت خاطئ، لا تحاولي تجاملي الإمارات على حساب اليمن، فتخسري الأصل الثابت لحساب الوهم الطارئ".


 

صحيح
واسمك نسبة إلى الملكة بلقيس بنت شخبوط
😂😂😂😂😂😂😂🤤 😂😂
قد تكوني مضطرة لكن التوقيت خاطئ
لا تحاولي تجاملي الامارات على حساب #اليمن
فتخسري الأصل الثابت لحساب الوهم الطارئ

— فهد قائد الوصابي (@fahdwsabi77) September 8, 2019
">

فهد قائد الوصابي@fahdwsabi77

صحيح
واسمك نسبة إلى الملكة بلقيس بنت شخبوط

قد تكوني مضطرة لكن التوقيت خاطئ
لا تحاولي تجاملي الامارات على حساب #اليمن
فتخسري الأصل الثابت لحساب الوهم الطارئ

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من جانبه قال الصحفي اليمني عبدالله السامعي "لست مضطرة لكتابة ذلك وفي هذا التوقيت تحديداً، لكن على ما يبدو هناك ضغوط تمارسها الإمارات على اليمنيين في أراضيها لقول مثل هذا الكلام". وأضاف "نقدر وضعك وستبقين لدي من الأصوات المفضلة".

 

لست مضطرة لكتابة ذلك وفي هذا التوقيت تحديداً..
لكن على مايبدو هناك ضغوط تمارسها الإمارات على اليمنيين في أراضيها لقول مثل هذا الكلام..
نقدر وضعك
وستبقين لدي من الأصوات المفضلة

— عبدالله السامعي (@alsamei) September 8, 2019
">

عبدالله السامعي@alsamei

لست مضطرة لكتابة ذلك وفي هذا التوقيت تحديداً..
لكن على مايبدو هناك ضغوط تمارسها الإمارات على اليمنيين في أراضيها لقول مثل هذا الكلام..
نقدر وضعك
وستبقين لدي من الأصوات المفضلة

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من جهته قال الكاتب الصحفي عامر الدميني "ما دمتي تنكري أصلك ويمنيتك يجدر بك التوقف أيضا عن غناء أي أعمال يمنية، وسنتأفف منك كما تتأففي من اليمنيين".

 

وأضاف "أسأتي بهذا الكلام لنفسك ولبلدك ولوالدك". متابعا "وإذا تلاشت الوطنية منك يمكنك أن تستمعي لأغاني والدك لتتذكري أصلك".

 

من المؤسف أن يصدر هذا الكلام منك في الوقت الذي تذبح فيه #الإمارات أبناء بلدك الأصل في #اليمن.
إذا كان لك مصلحة منهم فاصمتي ولاتضاعفي جراح اليمنيين وتتنكري لأصلك.
جدير بك أن تغيري اسمك الذي يحمل إسم أعرق إمرأة يمنية في التاريخ.
يصبح من الواجب مقاطعة أعمالك:#قاطعوا_بلقيس_فتحي

— عامر الدميني #اليمن (@ameraldomaini) September 8, 2019
">

عامر الدميني #اليمن@ameraldomaini

من المؤسف أن يصدر هذا الكلام منك في الوقت الذي تذبح فيه #الإمارات أبناء بلدك الأصل في #اليمن.
إذا كان لك مصلحة منهم فاصمتي ولاتضاعفي جراح اليمنيين وتتنكري لأصلك.
جدير بك أن تغيري اسمك الذي يحمل إسم أعرق إمرأة يمنية في التاريخ.
يصبح من الواجب مقاطعة أعمالك:#قاطعوا_بلقيس_فتحي

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وتابع الدميني في تغريدة أخرى "من المؤسف أن يصدر هذا الكلام منك في الوقت الذي تذبح فيه الإمارات أبناء بلدك الأصل في اليمن". وأردف "إذا كان لك مصلحة منهم فاصمتي ولاتضاعفي جراح اليمنيين وتتنكري لأصلك".

 

وقال "جدير بك أن تغيري اسمك الذي يحمل إسم أعرق امرأة يمنية في التاريخ، يصبح من الواجب مقاطعة أعمالك".

 

من المؤسف أن يصدر هذا الكلام منك في الوقت الذي تذبح فيه #الإمارات أبناء بلدك الأصل في #اليمن.
إذا كان لك مصلحة منهم فاصمتي ولاتضاعفي جراح اليمنيين وتتنكري لأصلك.
جدير بك أن تغيري اسمك الذي يحمل إسم أعرق إمرأة يمنية في التاريخ.
يصبح من الواجب مقاطعة أعمالك:#قاطعوا_بلقيس_فتحي

— عامر الدميني #اليمن (@ameraldomaini) September 8, 2019
">

عامر الدميني #اليمن@ameraldomaini

من المؤسف أن يصدر هذا الكلام منك في الوقت الذي تذبح فيه #الإمارات أبناء بلدك الأصل في #اليمن.
إذا كان لك مصلحة منهم فاصمتي ولاتضاعفي جراح اليمنيين وتتنكري لأصلك.
جدير بك أن تغيري اسمك الذي يحمل إسم أعرق إمرأة يمنية في التاريخ.
يصبح من الواجب مقاطعة أعمالك:#قاطعوا_بلقيس_فتحي

٧

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أبو محمد الجعدي علق ساخرا  بالقول "الحمدلله لأنها تقصف بلدك الأصل، لأنها شردت وقتلت الآلاف من بلدك الأصل، لأنها تسعي لشرق أوسط جديد، لأنها ما دخلت بلد إلا ودمرته، من حقك تفخرين يا بنت زايد".

 

الحمدلله لأنها تقصف بلدك الأصل لأنها شردت وقتلت الآلاف من بلدك الأصل لأنها تسعي لشرق أوسط جديد لأنها ما دخلت بلد إلا ودمرته من حق تفخر يا بنت زايد ! أفكر بالدنيا بالآخر لن تفخر بهذا

— Abo_Mohammed الجعدي (@Abo_Mohammed457) September 8, 2019
">

Abo_Mohammed الجعدي@Abo_Mohammed457

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الحمدلله لأنها تقصف بلدك الأصل لأنها شردت وقتلت الآلاف من بلدك الأصل لأنها تسعي لشرق أوسط جديد لأنها ما دخلت بلد إلا ودمرته من حق تفخر يا بنت زايد ! أفكر بالدنيا بالآخر لن تفخر بهذا

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وتساءل أحمد ماهر قائلا: واليمن لست فخورة بها؟ أو تخجلي أن تقولي أنك يمنية؟ مضيفا "مهما قلتي لازلتي بنظر عبدالله بالخير يمنية".

 

واليمن لستي فخورة بها؟
أو تخجلي أن تقولي أنك يمنية؟
ملاحظة:مهما قلتي لازلتي بنظر عبدالله بالخير يمنية.

— أحمد ماهر (@Ahmed_maher_MM) September 8, 2019
">

أحمد ماهر@Ahmed_maher_MM

واليمن لستي فخورة بها؟
أو تخجلي أن تقولي أنك يمنية؟
ملاحظة:مهما قلتي لازلتي بنظر عبدالله بالخير يمنية.

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مطهر الرصاص قال "كان الاولى لك أن تكوني محايدة وياريت ما قلتيها يا بنت زايد".

 

كان الاولى لك ان تكوني محايدة وياريت ما قلتيها يا بنت زايد 💔

— Mutahar Al-rassas (@alrassasmutahar) September 8, 2019
">

Mutahar [email protected]

كان الاولى لك ان تكوني محايدة وياريت ما قلتيها يا بنت زايد

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أما طاير بلاريش، فقال "بس يا بنت فتيني...خلي فخرك في سرك ما خرج فخرك إلي الآن ماذا تقصدي؟ لا تخسري جمهورك في اليمن، مش وقت البوح عن المشاعر لتجرح مشاعر آخرين".

 

بس يابنت فتيني...خلي فخرك في سرك ماخرج فخرك الي الان ايش تقصدي ...لاتخسري جمهورك في اليمن..مش وقت البوح عن المشاعر لتجرح مشاعر اخرين

— طاير بلاريش (@ttaaeerr320e) September 8, 2019
">

طاير بلاريش@ttaaeerr320e

بس يابنت فتيني...خلي فخرك في سرك ماخرج فخرك الي الان ايش تقصدي ...لاتخسري جمهورك في اليمن..مش وقت البوح عن المشاعر لتجرح مشاعر اخرين

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وغرد رياض البليبل، قائلا: "يا ليت وألم طفل من أطفال اليمن يصل إلى جسمك حتى تعرفي ماذا فعلت دولة ساحل عمان التي تتفاخري بها".

 

ياليت وألم طفل من أطفال اليمن يصل إلى جسمك حتى تعرفي ماذا فعلت دوله ساحل عمان التي تتفاخري بها#شيطان_العرب_تقدر_تقول_قيق#مقاطعه_اسواق_دبي_الالكترونيه

— رياض البليبل (@Riyadh123465) September 8, 2019
">

رياض البليبل@Riyadh123465

ياليت وألم طفل من أطفال اليمن يصل إلى جسمك حتى تعرفي ماذا فعلت دوله ساحل عمان التي تتفاخري بها#شيطان_العرب_تقدر_تقول_قيق#مقاطعه_اسواق_دبي_الالكترونيه

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وغردت ديار السناني بالقول "بلقيس هذه التغريدة مالها أي داعي في الوقت الراهن، نحن لا يهمنا أبدا كم أنت فخورة، لا تزيدي ولا تنقصي، لكن المتضرر نحن لأنك محسوبة علينا كيمنية عند الجميع وأولهم الإمارات، ويا ليت بشيء مشرف".

 

وأضافت "أصبحنا بسببك وسبب أمثالك نندرج تحت مسمى بلا أصل ونحن أشرف من هذا بمليون مرة".

 

بلقيس هذه التغريدة مالها أي داعي في الوقت الراهن ... نحن لا يهمنا أبدا كم أنتي فخورة "لا تزيدي ولا تنقصي" لكن المتضرر نحن لأنك محسوبة علينا ك يمنية عند الجميع وأولهم الإمارات وياليت بشيء مشرف .. أصبحنا بسببك وسبب أمثالك نندرج تحت مسمى بلا أصل ونحن أشرف من هذا بمليون مره ❤️

— Diyar_Alsinani (@AlsinaniDiyar) September 8, 2019
">

[email protected]

بلقيس هذه التغريدة مالها أي داعي في الوقت الراهن ... نحن لا يهمنا أبدا كم أنتي فخورة "لا تزيدي ولا تنقصي" لكن المتضرر نحن لأنك محسوبة علينا ك يمنية عند الجميع وأولهم الإمارات وياليت بشيء مشرف .. أصبحنا بسببك وسبب أمثالك نندرج تحت مسمى بلا أصل ونحن أشرف من هذا بمليون مره 

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في حين قالت سارة نبيل "لا فرق بينك وبين هاني بن بريك  الكل من أجل المال مستعد يبيع نفسه".  وأضافت "الخونة دائما ما يحاولون الانتساب لغير موطنهم الأصلي لتغرير الناس بسخافتهم وقبح أهدافهم، مبروك عليك أولاد زايد، اما نحن  فخورين  بوطننا".

 

لافرف بينك وبين بن بريك الكلةمن اجل المال مستعد يبيع نفسه .
الخونه دائما ما يحاولون الانتساب لغير موطنهم الاصلي لتغرير الناس بسخافتهم وقبح اهدافهم
مبروك عليك اولاد زائد اما نحن فخورينا بوطننا
يصبح من الواجب مقاطعة أعمالك:#قاطعوا_بلقيس_فتحي

— سارة نبيل (@SarahNabilll) September 8, 2019
">

سارة نبيل@SarahNabilll

لافرف بينك وبين بن بريك الكلةمن اجل المال مستعد يبيع نفسه .
الخونه دائما ما يحاولون الانتساب لغير موطنهم الاصلي لتغرير الناس بسخافتهم وقبح اهدافهم
مبروك عليك اولاد زائد اما نحن فخورينا بوطننا
يصبح من الواجب مقاطعة أعمالك:#قاطعوا_بلقيس_فتحي

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