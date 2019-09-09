شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن إليكم بالصور من محافظة جنوبية..تعزيزات ضخمة والتفاف قبلي تنذر بمعركة حاسمة خلال الساعات القليلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - دفعت قوات الجيش الوطني، المتواجدة في المنطقة الوسطى وكذا رجال القبائل" اليوم الأحد" بتعزيزات كبيرة إلى منطقة شقرة الساحلية، بمحافظة ابين جنوبي البلاد.

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واستقدمت قوات الجيش المتواجدة في أبين، آليات ودبابات وراجمات صواريخ، ومئات المقاتلين، في طريقها صوب مدينة شقرة الساحلية.

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وشوهد عدد كبير من الاطقم المحملة بالجنود في عقبة العرقوب متجهة صوب شقرة، وهي من المرجح ان تكون معركة فاصلة في مدينة زنجبار، لتطهيرها من مليشيا الامارات.

وأصبحت قوات الجيش ورجال القبائل على مشارف حسان وزنجبار، حيث بشائر النصر تلوح بالأفق، بالتزامن مع القوات التفاف أبناء محافظة أبين لمساندة الألوية العسكرية في المحافظة وقوات الأمن العام والخاص.