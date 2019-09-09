محمد جميح يخرج عن صمته ويعلن : هذا ما تريده الامارات من حزب الاصلاح .. شـاهد (صورة)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف السياسي والكاتب اليمني الدكتور محمد جميح عن رغبة دولة الامارات في دفع حزب الاصلاح من خلال تصرفاتها الاخيرة نحو التحالف مع الحوثي ليتم شرعنة ضربه بحسب قوله . وقال جميح في تغريدة له :أحد بواعث تصرفات الإمارات الأخيرة باليمن يكمن في رغبتها في دفع الإصلاح للتحالف مع الحوثي ليسهل إقناع السعودية بضربه،فيغدو الإصلاح بلا غطاء والمملكة بلا حليف. جديد الحدث أونلاين Advertisements وأصاف:ما ينبغي أن يدركه الأشقاء بالإمارات أن هذه التصرفات قد تؤدي إلى تقارب سعودي-قطري بدلاً من التقارب الحوثي-الإصلاحي المنشود.



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