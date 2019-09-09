شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن استعدادًا لانطلاق جولةٍ جديدة من المواجهات الإمارات تدفع بقوة عسكرية جديدة إلى عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشفت مصادر ملاحية في ميناء الزيت بمديرية البريقة، بعدن، (جنوب اليمن) إن قوة عسكرية و مدرعاتٍ إماراتية ضخمة تم إنزالها إلى الميناء اليوم ، واتجهب صوب مقر التحالف العربي، الذي تديره الإمارات في المديرية .

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وتعد هذه هي الدفعة الثانية التي تصل الميناء خلال أقل من أسبوع، ليصل عدد المدرعات الإماراتية الحديثة الواصلة إلى عدن نحو 80 مدرعة.

يأتي ذلك وسط أنباءٍ عن تحشيدٍ عسكري بين طرفي الصراع في عدن والمحافظات الجنوبية، استعدادًا لانطلاق جولةٍ جديدة من المواجهات.

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وكانت وكالة “رويترز” قد تحدثت قبل أيامٍ عن فشل الحوار غير المباشر في مدينة جدة السعودية، بين الحكومة اليمنية ووفد المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتيًا، والمسيطر على عدن ولحج والضالع، وأجزاء كبيرة من أبين.

يُشار إلى أن معلومات سابقة ذكرت وصول قوات عسكرية وُصفت “بالضخمة” تابعة للحكومة اليمنية إلى منطقة العرقوب، القريبة من مدينة شقرة الساحلية شرق أبين، استعدادًا لاقتحام مدينة زنجبار، مركز المحافظة.

وأشارت المعلومات إلى أن القوات وصلت من محافظتي مأرب وحضرموت، عبر محافظة شبوة التي تسيطر عليها القوات الحكومية.

وأسفرت مواجهات بين القوات الحكومية وقوات الانتقالي عن سيطرة هذا الأخير على مدينة عدن بالكامل، بداية أغسطس الماضي، بعد تدخل الطيران للإماراتي وقصف القوات الحكومية على مداخل عدن.

ويقع ميناء الزيت في مديرية البريقة غرب عدن، ويتبع شركة مصافي عدن، وهو مخصص لاستقبال ناقلات النفط وتفريغها في خزّانات المصفاة إلا أن قوات التحالف استخدمته منذ تحرير عدن من الحوثيين في 2015 لإنزال قواتها وآلياتها، لقربه من مقرها في مديرية البريقة.