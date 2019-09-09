شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن تفاصيل جديدة حول النزيل الملتحي الذي ضرب موظفة الفندق بمدينة جازان السعودية .. وهل طلب منها الصعود معه إلى الغرفة ؟ (شاهد فيديو من زاوية اخرى يكشف الحقيقة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اعتدى نزيل على موظفة استقبال بأحد فنادق محافظة صبيا بجازان، فيما قامت الموظفة بسكب القهوة عليه.

ورورت الموظفة التفاصيل بحسب سبق قائلة : “في مساء يوم أمس الجمعة، دخل أحد المواطنين للفندق وطلب استئجار غرفة فندقية، وطلب مني الصعود للغرفة معه لينظر إليها قبل الاستئجار. جديد الحدث أونلاين Advertisements وأضافت: رفضت طلبه لعدم وجود عامل الفندق في ذلك الوقت، وطلبت منه الانتظار ففاجأني بعبارات وقحة وسبّ أهلي، فلم أتحمل؛ مما دفعني لسكب كوب القهوة البارد عليه، وعلى الفور قام بضربي.

وتابعت: باشرت الشرطة الحادثة، وتم التحفظ على النزيل، وأطالب بأخذ حقي من النزيل الذي تعرض لي أمام الجميع.

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