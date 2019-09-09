شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ارتفاع جديد للدولار والسعودي تعرف على سعر الصرف مساء الأحد 8 سبتمبر 2019 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - واصل الدولار ارتفاعه المستمر أمام الريال اليمني، ف تعاملاته مساء يوم الأحد. وتشهد اسعار الصرف انهيار للريال المني، يرافق ذلك ارتفاع كبير في اسعار السلع والمواد الغذائية. جديد الحدث أونلاين Advertisements تحديث سعر الصرف للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، مساء الأحد الموافق 8 سبتمبر 2019م، على النحو الآتي:- العملة سعر البيع سعر الشراء

سعر الدولار الأمريكي` 599 604

سعر الريال السعودي 157 159

سعر الدرهم الإماراتي 159 161

أسعار اليورو الأوروبي 648 651

أسعار الجنيه الاسترليني 700 704

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع جديد للدولار والسعودي تعرف على سعر الصرف مساء الأحد 8 سبتمبر 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.