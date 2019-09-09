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الصور الأكثر إثارة عبر العالم هذا الأسبوع

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - هذه مجموعة من الصور الأكثر إثارة هذا الأسبوع عبر مختلف دول العالم.

  • جونسونANDREW MILLIGAN / REUTERS

    جديد الحدث أونلاين

     

     

     

    رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون في هذه الصورة، يصارع ثورا في مزرعة في اسكتلندا. ويواجه جونسون مصاعب سياسية كبيرة آخرها استقالة شقيقه، جو جونسون، من الحكومة ومن البرلمان. كما رفض النواب دعوته إلى إجراء انتخابات عامة قبل قمة الاتحاد الأوروبي.
     

  • اليمنAHMAD AL-BASHA / GETTY IMAGES

    أطفال في مدينة تعز اليمنية يعودون إلى المدرسة في العام الدراسي الجديد. مدرستهم تعرضت العام الماضي لدمار كبير في المعارك بين قوات التحالف بقيادة والمتمردين الحوثيين.

  • بنغلاديشMUNIR UZ ZAMAN / GETTY IMAGES

    مصابون بحمى الضنك يتلقون العلاج في مستشفى شهيد سهروردي الجامعي في بنغلاديش

  • مجلس العمومANNA TURLEY / AFP

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    زعيم الأغلبية في مجلس العموم، جيكوب ريس-موغ، مستلقيا أثناء جلسة نقاش بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. تعرض ريس موغ لانتقادات بسبب سلوكه داخل مجلس العموم، ودعي إلى الاعتدال في الجلوس.

  • نيكولا ستيرجنANDREW MILLIGAN / PA MEDIA

    رئيسة الحكومة المحلية في اسكتلندا، نيكولا ستيرجن، تقص شعر، ديفيد تورنس، نائب البرلمان الأوروبي عن الحزب الوطني الاسكتلندي، في حملة لجمع التبرعات لصالح جمعية تهتم بمرضى السرطان. وقد أطال تورنس شعره لمدة سنة كاملة من أجل هذه الحملة.

  • روماLAURENT EMMANUEL / GETTY IMAGES

    برق في سماء روما فوق ساحة فيتوريو إيمانويلي وتمثال الفارس الشهير فيه.

  • جنوب أفريقياGUILLEM SARTORIO / GETTY IMAGES

    نهب متاجر في جنوب أفريقيا يعتقد أنها لأجانب خلال أعمال شغب شهدتها أحياء في جوهانسبورغ. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية لتفريق المتظاهرين. وقال وزير الشرطة إن "الإجرام هو الدافع إلى هذا العنف غير المبرر وليس كراهية الأجانب".

  • باهاماسBRENDAN SMIALOWSKI / GETTY IMAGES

    صور من الدمار الهائل الذي تسبب فيه إعصار دوريان في باهاماس. وتتوقع الحكومة أن يكون عدد الضحايا مذهلا.

  • أيرلنداPAUL FAITH / GETTY IMAGES

    رئيس الوزراء الايرلندي، ليو فاراداكار، ماثيو باريت، يستقبل نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، في دبلن، خلال زيارته لجمهورية أيرلندا. وقال فاراداكار إن الولايات المتحدة تقدر "المصاعب الاستثنائية" المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأثر ذلك على الحدود الأيرلندية.

  • وسط لندن

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