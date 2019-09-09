الصور الأكثر إثارة عبر العالم هذا الأسبوع

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - هذه مجموعة من الصور الأكثر إثارة هذا الأسبوع عبر مختلف دول العالم.

ANDREW MILLIGAN / REUTERS جديد الحدث أونلاين رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون في هذه الصورة، يصارع ثورا في مزرعة في اسكتلندا. ويواجه جونسون مصاعب سياسية كبيرة آخرها استقالة شقيقه، جو جونسون، من الحكومة ومن البرلمان. كما رفض النواب دعوته إلى إجراء انتخابات عامة قبل قمة الاتحاد الأوروبي.



AHMAD AL-BASHA / GETTY IMAGES أطفال في مدينة تعز اليمنية يعودون إلى المدرسة في العام الدراسي الجديد. مدرستهم تعرضت العام الماضي لدمار كبير في المعارك بين قوات التحالف بقيادة السعودية والمتمردين الحوثيين.

MUNIR UZ ZAMAN / GETTY IMAGES مصابون بحمى الضنك يتلقون العلاج في مستشفى شهيد سهروردي الجامعي في بنغلاديش

ANNA TURLEY / AFP Advertisements زعيم الأغلبية في مجلس العموم، جيكوب ريس-موغ، مستلقيا أثناء جلسة نقاش بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. تعرض ريس موغ لانتقادات بسبب سلوكه داخل مجلس العموم، ودعي إلى الاعتدال في الجلوس.

ANDREW MILLIGAN / PA MEDIA رئيسة الحكومة المحلية في اسكتلندا، نيكولا ستيرجن، تقص شعر، ديفيد تورنس، نائب البرلمان الأوروبي عن الحزب الوطني الاسكتلندي، في حملة لجمع التبرعات لصالح جمعية تهتم بمرضى السرطان. وقد أطال تورنس شعره لمدة سنة كاملة من أجل هذه الحملة.

LAURENT EMMANUEL / GETTY IMAGES برق في سماء روما فوق ساحة فيتوريو إيمانويلي وتمثال الفارس الشهير فيه.

GUILLEM SARTORIO / GETTY IMAGES نهب متاجر في جنوب أفريقيا يعتقد أنها لأجانب خلال أعمال شغب شهدتها أحياء في جوهانسبورغ. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية لتفريق المتظاهرين. وقال وزير الشرطة إن "الإجرام هو الدافع إلى هذا العنف غير المبرر وليس كراهية الأجانب".

BRENDAN SMIALOWSKI / GETTY IMAGES صور من الدمار الهائل الذي تسبب فيه إعصار دوريان في باهاماس. وتتوقع الحكومة أن يكون عدد الضحايا مذهلا.