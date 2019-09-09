شكرا لبحثكم عن خبر الانتقالي الجنوبي يعلن موقفه الرسمي من البيان الاماراتي السعودي الصادر صباح اليوم .. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلن المجلس الانتقالي ترحيبه ببيان السعودية والامارات بشان الوضع بعدن. وقال المتحدث باسم الانتقالي نزار هيثم:يُرحب المجلس الانتقالي الجنوبي بالبيان السعودي الاماراتي المشترك الصادر اليوم الأحد الموافق الثامن من سبتمبر 2019م. واضاف:والذي يعكس حرص المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة على توحيد الجهود نحو السلام والاستقرار والشراكة وانتصاراً للمشروع العربي الذي تقوده دول التحالف. واختتم:طالما كان الحوار والسلام هو المسار الذي طالب به المجلس الانتقالي الجنوبي منذ اليوم الأول، إيماناً بانه الوسيلة الأفضل والأقوى للوصول الى حلول عادلة لكافة الملفات والقضايا العالقة، بما يحقق الامن والاستقرار في المنطقة، والمصالح العليا لشعبنا الجنوبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الانتقالي الجنوبي يعلن موقفه الرسمي من البيان الاماراتي السعودي الصادر صباح اليوم .. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.