شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الإرتفاع توزع 2000 زي مدرسي بتعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حسام الخرباش



وزعت منظمة الإرتفاع الخيرية بمحافظة تعز 2000 زي مدرسي للطلاب والطالبات بمحافظة تعز .

وقالت رئيسة منظمة الإرتفاع"إرتفاع القباطي"أن منظمة الإرتفاع قامت بتوزيع أكثر من 2000 زي مدرسي للطلاب والطالبات من الاسر المحتاجة في مدينة وتعز وصبر وجبل حبشي والضباب وذلك لمساعدة الطلاب على إستكمال التعليم كون الحرب قد ادت إلى تدهور الوضع الإقتصادي للكثير من الأسر وهو الأمر الذي لايسمح للكثير من الأسر بتوفير حاجات اطفالها لاستكمال التعليم .

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وأكدت القباطي أن مركز الإرتفاع للتعليم المجاني يقدم دورات تقوية للمواد المدرسية مجاناً ويقع مركزها مقابل جسر باب موسى وسط مدينة تعز كما يقوم المركز بتأهيل النساء على حرف تمكنها من العمل مجاناً.

هذا وقد كرمت اللجنة الرياضية بمحافظة تعز الناشطة إرتفاع القباطي لدورها وإسهامها في خدمة المجتمع والجانب البيئي والرياضي والمجتمعي في مدينة تعز بحضور قيادات مجتمعية ونجوم رياضة وشخصيات ،ومنحت اللجنة الرياضية القباطي درع التميز والوفاء.



وحصلت إرتفاع القباطي مؤخراً على الوسام الذهبي في إطار فعاليات جائزة صانعات التغيير بالوطن العربي التي ينظمها ،المؤتمر العربي :المرأة القيادية والريادية -صناع التغيير-بتونس .

وبرزت الناشطة اليمنية إرتفاع القباطي خلال الحرب باليمن حيث كانت تدير حملات النظافة ورفع المخلفات بمدينة تعز وسط إمكانيات حكومية معدومه حينها ووضع أمني خطر ونجحت بعملها وكانت عامل مساعد في إعادة التعليم إلى جامعة تعز حيث قامت برفع مخلفات الحرب من الجامعة بعد سيطرة القوات التابعة للحكومة عليها بأيام وسط وضع امني خطر ،كما قامت القباطي بحملات مكافحة البعوض في المدينة وساهمت بشكل كبير في التخفيف من حالات الإصابة بالملاريا وحمى الضنك وهي الامراض التي قتلت المئات من أبناء مدينة تعز منذ إندلاع الحرب وسط ضعف حاد بالجانب الصحي بالمدينة،وأسست القباطي منظمة الإرتفاع التي تقوم بأعمال خيرية وآخرى تتعلق بتأهيل النساء وتدريب النساء على حرف كالخياطة وغيرها تمكنها من دخول سوق العمل ومواجهة الظروف المعيشية القاسية التي فرضتها الحرب والاوضاع الإقتصادية باليمن.