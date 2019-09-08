شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن 3 غارات جوية دقيقة تقضي على هدف «حوثي» ثمين بـ«قلب صعدة» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كثفت مقاتلات دعم الشرعية، يوم الأحد، غاراتها الجوية على مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية رازح غرب محافظة صعدة شمالي البلاد. جديد الحدث أونلاين Advertisements ودمرت المقاتلات بثلاث غارات جوية مخزنا للسلاح الخفيف والمتوسط والذخيرة للمليشيا الحوثية في منطقة "بني معين" بمديرية رازح حسبما ذكر موقع الجيش. كما دمرت المقاتلات بغارات أخرى عيارات لمليشيا الحوثي كانت تتمركز في جبل الأذناب الاستراتيجي بالمديرية ذاتها. وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي المتمردة.

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