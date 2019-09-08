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سر انسحاب المدرعات والدبابات الإماراتية المفاجئ من معاشيق

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

كشف مصدر حكومي عن مغادرة مدرعات ودبابات إماراتية قصر معاشيق الرئاسي في كريتر بالعاصمة المؤقتة عدن.

 

ونقلت صحيفة "عدن الغد" عن المصدر قوله إن القوات الإماراتية نقلت الدبابات والمدرعات والاسلحة الثقيلة على متن 5 قواطر صوب مقرها الرئيسي في البريقة .

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وأشار إلى أن عدداً من القيادات الإماراتية لاتزال في قصر معاشيق في انتظار وصول طائرة عسكرية لنقلهم صوب معسكر قيادة قوات التحالف.

 

وتزامن انسحاب القوات الاماراتية من معاشيق مع هجوم شنه مسلحون تابعون للمجلس الانتقالي على القصر الواقع تحت حماية القوات .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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