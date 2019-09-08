شكرا لبحثكم عن خبر صحفية عدنية : اشتقنا لعهد علي عبدالله صالح والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت الاعلامية العدنية المعروفة مروى السيد ان عدن باتت قرية مؤكدة ان الناس فيها باتت تشتاق لعهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
واشارت السيد الى ان الناس لم تعي وتفهم تحذيرات صالح.
وتابعت بالقول :"وأصبحت عدن قرية مثلما قال، أصبح كل شي مثلما كان يحذر
لم نسمع ولم نفهم ماكان يقول أسطورة اليمن ، هكذا سيذكره التاريخ وهذا ما سنحكية للجيل القادم ،فمثلما كأن يحكى لنا عن الحمدي سنحكي عنك.
أنا وكل من فقد عزهُ وكرامته في أرض بلده، اشتقنا لعهدك ولك أيضآ
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