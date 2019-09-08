شكرا لبحثكم عن خبر رسميا.. الكويت تبشر شعب الخليج بشأن مقاطعة قطر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، إن الأجواء العامة أقرب إلى التفاؤل منه إلى التشاؤم فيما يتعلق بحل الأزمة الخليجية.

وأضاف الجار الله، في تصريح لصحيفة "الراي" الكويتية، إن الكويت كانت وما زالت مستمرة في جهودها لرأب الصدع الخليجي وحل الأزمة بين الأشقاء في إطار منظومة دول مجلس التعاون.

وأشار نائب وزير الخارجية الكويتي إلى مشاركته بالرأي لما جاء في تقرير وكالة الأنباء السعودية بشأن دور الكويت في حل الأزمة.

Advertisements

وجددت السعودية التأكيد أن حل الأزمة الخليجية لن يكون إلا من خلال الوساطة الكويتية وعبر منظومة مجلس التعاون الخليجي.

وقال الجارالله إن مساعي الكويت لم تتوقف خلال فترة الأزمة ولن تتوقف، مشيرا إلى أن الكويت أكدت منذ اليوم الأول أنه لن يهدأ لها بال حتى يتم رأب الصدع الخليجي، وعودة العلاقات كما كانت.

وأضاف: "نحن اليوم أقرب إلى التفاؤل منه إلى التشاؤم في هذا الشأن".