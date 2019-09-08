شكرا لبحثكم عن خبر الخائن مهدي مقوله يضحى بعشرات العسكريين اتباع الرئيس صالح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وقال مصدر محلي لـ"المشهد اليمني"، اليوم الأحد، أن الفصل الأول من المسرحية تمثل في احتجاز عدد من المقاتلين الموالين للرئيس السابق على عبد الله صالح في أحد المعسكرات جنوب العاصمة صنعاء وهو ما سهل للمليشيا حصارهم . وأضاف المصدر أن الفصل الثاني من المسرحية الهزيلة تمثل في تسريب مقوله لكشوف بأسماء عدد كبير من ضباط وجنود موالين لصالح قاموا بمهمة توزيع الأسلحة على المجاميع وهو ماتسبب في حبس عدد كبير منهم . Advertisements وأكد المصدر أن مقولة سرب الكشوف عبر ابن أخيه النقيب عبد الرقيب مقوله و الاخير بدوره قام بايصالها للمليشيا والتحقيق بنفسه مع من تم القبض عليهم لسجنهم. وتطالب المليشيا من هؤلاء المساجين إعادة مأتم توزيعه من الأسلحة؛ الامر الذي جعلهم يتعرضون لخسائر كبيرة أو البقاء في غياهب السجون.

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