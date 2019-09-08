شكرا لبحثكم عن خبر مدير أمن عدن يزور كتيبة حماية ميناء المعلا ويشيد بثباتهم وصمودهم في الحفاظ على أمن واستقرار الميناء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد مدير أمن عدن اللواء الركن/ شلال علي شائع أن من صلب مهام أمن عدن الحفاظ على المنشآت العامة وتسهيل سير عملها وخدمتها للمواطنين مشيرا إلى أن أي محاولة للمساس بهذه المؤسسات وتعطيل عملها من أي جهة كانت لتحقيق أهداف سياسية سيواجه بكل حزم .

جاء ذلك في سياق كلمة مقتضبة ألقاها مدير أمن عدن صباح اليوم الأحد أمام ضباط وأفراد كتيبة الحماية في أمن ميناء المعلا حيا فيها منتسبي كتيبة الحماية على صمودهم وثباتهم الاسطوري وجدارتهم في الحفاظ والدفاع عن أمن واستقرار ميناء المعلا الذي إن دل على شيء إنما يدل على استمرار الكتيبة في السير على نهج الشهداء الأبطال الذين سقطوا من أجل الهدف السامي والنبيل الذي يناضل من اجله كل شرفاء الوطن.

لافتا إلى أن التضحيات الكبيرة التي قدمها أفراد أمن عدن وأمن ميناء المعلا وفي مقدمتهم الشهيد القائد شلال الشوبجي وكذلك الجريح البطل وليد احمد عبدالله الجلد مدير أمن ميناء المعلا الذي لازال جريحا ونسأل الله له بالشفاء العاجل والعودة إلى إدارة هذه المنشأة بجدارة في سبيل فرض هيبة القانون وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في العاصمة عدن .

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وقال مدير أمن العاصمة عدن خلال سياق كلمته بأن أمن عدن وشعب الجنوب لا يمكنه أبداً السماح بتسليم هذه المؤسسات مجدداً لعناصر القاعدة وداعش وإن تدثرت بأزياء وبدل رسمية وشعبنا يعرف ماذا كان يدور في كالتكس وميناء المعلا سابقا .

وفي ختام كلمته شدد مدير أمن عدن على جنود وضباط أمن الميناء بذل المزيد من الجهود ومساعدة كل الشرفاء من أبناء العاصمة عدن لرفع وتيرة العمل الأمني الخاص في الميناء بما يخدم المصلحة العامة مع ضرورة الالتزام بتنفيذ كل اللوائح والقوانين والإجراءات والأنظمة الأمنية و تطبيق بنود وإجراءات ما تضمنته المدونة البحرية في حماية وتأمين الموانئ والسفن التجارية .