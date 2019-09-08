شكرا لبحثكم عن خبر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن تدشن المرحلة الأولى لامتحانات المفاضلة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أقيمت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن صباح اليوم الاحد ٨ سبتمبر ٢٠١٩م المرحلة الأولى لامتحانات المفاضلة للطلاب المتقدمين للالتحاق في كل من قسم العلوم السياسية وقسم اقتصاد الأعمال وقسم العلوم المالية والمصرفية للعام الجامعي الجديد ٢٠١٩/ ٢٠٢٠م، حيث بلغ عدد المتقدمين ثلاث مائة وخمسة وخمسون طالب وطالبة.

وكان الاستاذ دكتور محمد عقيل العطاس نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب يرافقه الاستاذ فهد المآرمي مسجل عام الجامعة قد قاما بزيارة تفقدية للكلية بغرض الاطلاع على سير الامتحانات، وقد كان في استقبالهم الاستاذ دكتور عبدالله محسن طالب عميد الكلية وعددا من قيادات الكلية ومدرسيها، وخلال جولتهم التفقدية لقاعات الامتحانات أثنى نائب رئيس الجامعة على مستوى التفاعل والالتزام الذي التمسه من المتقدمين لامتحانات المفاضلة، كما أشاد بمستوى التنظيم والتحضير الذي بذلته عمادة الكلية لإنجاح هذه الامتحانات، فضلا عن تفاعلها الكبير مع توجهات الجامعة، متمنيا للكلية مزيدا من التقدم، وحث الطلاب على تجاوز كافة المظاهر السلبية التي لاتخدمهم ولا تساعد على تطور العملية التعليمية.

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من جانبه عبر عميد الكلية عن ارتياحه الكبير لانتظام الامتحانات وسيرها وفقا لما خطط له، مؤكدا على عزم الكلية في المضي قدما نحو تحقيق الاستقرار الأكاديمي والتحسن المستمر لطبيعة إجراءات العملية الامتحانية، وأشار الى أن كافة أقسام الكلية الستة تأخذ في الاعتبار أهمية اجراء امتحانات المفاضلة التحريرية والشفوية بما يحقق العدالة في القبول ومنح فرص متساوية لكافة المتقدمين، وفِي ذات السياق أشار عميد الكلية الى أن المرحلة الثانية من امتحانات المفاضلة للمتقدمين في باقي أقسام الكلية وهي قسم الاقتصاد الدولي وقسم اقتصاد وتنمية وقسم الاقتصاد السياحي ستبدا يوم الاربعاء القادم الموافق ١١سبتمبر ٢٠١٩م، مهنئا الطلاب بهذه الفرص المتنوعة التي يجدونها في الكلية بتنوع اختصاصات علم الاقتصاد والعلوم السياسية، مؤكدا على حاجة الكلية الى دعم ورعاية أكثر لما تمثله من أهمية ومكانة ولريادة رسالتها في الجامعة وفِي مجالات التأهيل والإعداد العلمي للكوادر العالية الكفاءة في مجالات الاقتصاد والسياسية.

وفي نهاية زيارته للكلية أكد الدكتور العطاس استعداد نيابة شؤون الطلاب للأخذ بكافة الاّراء والملاحظات التي قُدمت من قبل عمادة الكلية وطلابها، وعبر عن حرص رئاسة الجامعة على دعم الكلية ورعايتها في مختلف الجوانب استمرارا لما تحضى به الكلية من رعاية واهتمام من رئاسة الجامعة