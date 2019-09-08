بالأرقام.. جهود إنسانية إماراتية متميزة في اليمن خلال أغسطس الماضي

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الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

بذلت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بذراعها الإنساني، هيئة الهلال الأحمر، جهود إنسانية متميزة في اليمن خلال شهر أغسطس الماضي .



وتوزعت جهود هيئة الهلال الأحمر في مجالات الصحة والإيواء والإعمار، إلى جانب المساهمة في تمويل وتنفيذ العديد من الإنشطة الإنسانية .

وأوضح تقرير الأنشطة الإنسانية لشهر أغسطس، أن الهلال الأحمر نفذت في مجال الصحة العديد من الأنشطة، منها نقل خمسة من جرحى الأحداث الإرهابية التي ضربت عدن لتلقي العلاج في مصر، إلى جانب تزويد مستشفيات الضالع بـ14 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية .

وقامت الهيئة بإنزال عيادتين منتقلتين بكامل مستلزماتها لإنقاذ عشرات الأسر في غرب مديرية التحيتا والتي استفاد منها 280 أسرة، إلى جانب تقديم دفعات جديدة من الأدوية لمستشفيات حيس والمخا والتحتيا في الساحل الغربي، فيما قامت الفرق الطبية التابعة لمؤسسة خليفة بنقل حالة مرضية تعاني من تسمم الدم في محافظة أرخبيل سقطرى إلى الإمارات لتلقي العلاج .

كما نفذت الإمارات حملة علاجية ووقائية وتوعوية لمكافحة وفاء الكوليرا في عدد من مديريات الساحل الغربي التابعة لمحافظتي تعز والحديدة، إستفاد منها عشرات الالاف من المواطنين، إلى جانب دعمها للقطاع الصحي في الساحل الغربي والمحافظات المحررة لمواجهة موسم إنتشار الأوبئة .

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وفي قطاع الإغاثة والإيواء، أوضح التقرير أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إستجابت بصورة عاجلة لإنقاذ المتضررين من الأمطار والسيول في الساحل الغربي عبر تقديم الدعم العاجل والإيواء، فيما إستفاد في 1000 مواطن في مدينة زنجبار عاصمة أبين من تدخلات الهلال الأحمر خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة .

وفي سقطرى إستفادت 1200 حالة من الأيتام والأرامل من المساعدات الإنسانية المباشرة التي وصلت على متن سفينة شحمل، فيما إستفاد 1920 مواطن في أربع مديريات بحضرموت هي حجر وساه وتريم والريدة وقصعير، و900 مواطن في مديرية مرخة السفلى بشبوة من جهود الإمارات الإغاثية والإيوائية، بالتزامن مع إستمرار حملة الإستجابة العاجلة التي تشهدها العاصمة عدن منذ منتصف شهر أغسطس .

كما نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال شهر أغسطس، حملة لتوزيع الأضاحي وكسوة العيد إستفاد منها 52 الف و161 شخص في عدد من المحافظات .

وفي مجال التنمية والإعمار، ذكر التقرير أن الإمارات إفتتحت مشروع مياه في منطقة القطابا بالساحل الغربي والذي شمل بئر إرتوازية وخزان مياه بسعة 100 الف لتر، وشبكة مياه بطول 36 كم وتم تزويده بغطاس ومنظومة طاقة شمسية ويستفيد منه 18 الف مستفيد .

وفي عدن تم التوقيع على إتفاقية مع مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن لتوريد وتركيب وتشغيل 10 مضخات مياه غاطس، حيث تم إستلام المضخات بعد 48 ساعة من توقيع الإتفاقية، ويتوقع أن يساهم المشروع في رفع إنتاجية المياه 17 الف متر مكعب يومياً، إلى جانب تقديم مولد كهربائي بقدرة 1 ميجاوات لمطار عدن الدولي .

وفي الضالع، تم إفتتاح مشروع البئر رقم 6 الواقع في منطقة الواعرة بمديرية الضالع بعد إعادة تأهيله من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حيث شمل المشروع ترميم وتوريد وتركيب وتشغيل مضخة البئر بالإضافة إلى توفير مواد كهربائية وتجهيز مستلزماته وبناء غرفة خاصة به وتشغيله .

كما ساهمت الإمارات ضمن الدعم المشترك الإماراتي السعودي وعبر منظمة الأمم المتحدة للأغذيةوالزراعة الفاو، في مشروع الدعم الطارئ لتحسين سبل المعيشة الزراعية للمكون السمكي المقدم للصيادين والمزارعين اليمنيين في محافظات عدن وحضرموت وأبين والحديدة، والذي يستهدف نحو 18 الف اسرة من خلال توفير 6 الاف صندوق صيد بالإضافة إلى 6 الاف شبكة صيد في حضرموت وعدن وأبين .