بالأسماء.. مصرع عشرات العناصر الإنقلابية بينهم 3 قيادات ميدانية

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الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قالت مصادر ميدانية، أن العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الإنقلابية، لقيت مصرعها، وأصيب أخرون، خلال المواجهات التي شهدتها جبهات محافظة الضالع .

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وبحسب المركز الإعلامي لمحور الضالع، فقد لقي ما لايقل عن خمسة وخمسين حوثيًا مصرعهم وأصيب العشرات في معارك خلال الثلاثة الأيام الماضية من بينهم ثلاثة من أبرز قادة ميليشيات الحوثي لقيوا مصرعهم في عملية "قطع النفس" التي تشهدها جبهات شمال محافظة الضالع.

وأستقبلت مشافي محافظتي إب وذمار العشرات من جثث القتلى والجرحى القادمة من جبهات شمال محافظة الضالع خلال الثلاثة الأيّام الماضية جراء المعارك والاشتباكات الضارية.

وتحصل المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي على صور لثلاثة من قادة الميليشيات الحوثية الذين قتلوا في معارك شمال الضالع وهم، المقدم / محمد نجيب أحمد الحاذق (أبو ميكائيل)، والعقيد الشيخ / عبدالفتاح يحيى أحمد السماوي، والعقيد الشيخ / محمد علي ناصر المزيجي (أبو مرتضى).

يُذكر أن الميليشيات الحوثية هاجمت بقوة في أكثر من جبهة حدودية شمالي الضالع؛ لكن زحوفاتها انكسرت أمام إرادة وإصرار وعزيمة أبطال القوات المسلّحة الجنوبيّة وأبطال المقاومة الشعبية المشتركة في مديرية قعطبة.