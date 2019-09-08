لقاء يمني سعودي في المهرة يناقش حلول إنقطاع التيار الكهربائي

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الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365

ناقش أمين عام المجلس المحلي في محافظة المهرة، سالم عبدالله نيمر، اليوم الأحد، مع مدير عام فرع شركة النفط محسن بلحاف، ومدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبدالهادي القحطاني، مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في المحافظة ووضع الحلول والمعالجات بشأن توفير مادة الديزل بكميات كافية منعاً لتكرار المشكلة.

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وناقش اللقاء بإستفاضة القضية باستفاضة بين السلطة المحلية و شركة النفط والإخوة في والبرنامج السعودي على أن تكون الكمية المطلوب توفرها شهرياً من مادة الديزل أربعة مليون وتسعمائة ألف لتر ( ٤٩٠٠٠٠٠) من قبل البرنامج السعودي.

وشددت السلطة المحلية على حل المشكلة والإسراع بتوفير الوقود وتشغيل الكهرباء بشكل إسعافي وعاجل ومحاسبة المقصرين، معبرة للأخوة المواطنين عن أسفها الشديد لهذا الانقطاع ومؤكدة بعدم تكراره من خلال وضع المعالجات المناسبة.

وبحسب البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمحافظة المهرة، أقر اللقاء، تكليف شركة النفط توفير مادة الديزل بأسرع وقت ممكن وتشغيل الكهرباء لرفع المعاناة عن المواطنين بعد انقطاع كلي للتيار استمر لأيام، وعدم توقف المنحة السعودية.

حضر اللقاء، وكلاء المحافظة المهندس محمد سالم العبودي والشيخ صالح بن عليان، وخديجة باكريت .