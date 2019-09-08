تشكل لجنة تحقيق في الهجوم على منزل القيادي البوكري بعدن

Advertisements Advertisements

الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - عدن

شكلت قيادة ألوية الدعم والإسناد لجنة تحقيق بشأن واقعة اقتحام منزل العقيد محمد البوكري، أركان لواء النقل العام حماية رئاسية، يوم السبت، برئاسة الشيخ محسن الوالي مسؤول المالية في الدعم والإسناد.



وقال مصدر مسؤول في ألوية الدعم والإسناد: ان اللجنة ستستمع من العقيد البوكري ومن صالح السيد لاسباب الاشتباكات التي امتدت الى منزل البوكري.

كما ابلغت الدعم والإسناد قائد حزام لحج وصالح السيد بضرورة الانسحاب من المربعات والاماكن المحيطة بمنزل البوكري حتى يتم التحقق من الحادثة ومسبباتها.

Advertisements

وقد نجم عن الاشتباكات بين جنود الحملة وحراس منزل البوكري عددا من الجرحى وهم:

1- حمادة عمر محمد (طلق ناري في الفخذ والذراع وحالته مستقرة)

2 - هبة حمادة عمر (طلقة في الصدر وهي في العناية المركزة وحالتها خطيرة)

3- علي محمد احمد (طلقة في اليد وحالته مستقرة) واصيب اثنان من افراد إدارة الأمن .

وشكر المصدر جميع الاطراف المتمثلة بصالح السيد وجلال الربيعي ومحمد البوكري كونهم امتثلوا لتعليمات عمليات الدعم والاسناد, وانهوا الاشتباك وامتثلوا للحوار وقد حضر الى جانب لجنة التحقيق , الشيخ عدنان بن بريك والعميد أحمد عبدالحميد (الخال) , والعقيد نزار الشاطري , والملازم علي الصقري.