مصرع أكثر من 55 عنصرا حوثيا بينهم 3 قيادات بارزة خلال 3 أيام بالضالع

Advertisements Advertisements الأحد 8 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365 - الضالع لقي ما لايقل عن 55 عنصرا حوثيا مصرعهم بينهم 3 قيادات بارزة، فيما أصيب العشرات في معارك خلال الـ3 الأيّام الماضية، في ”معركة قطع النفس“ بجبهات شمال محافظة الضالع.

Advertisements وذكرت مصادر ميدانية في محافظتي إب وذمار أن مشافي المحافظتين استقبلتا العشرات من جثث القتلى والجرحى القادمة من جبهات شمال الضالع خلال الـ3 الأيام الماضية جراء المعارك والاشتباكات الضارية. يُذكر أن جماعة الحوثي الإنقلابية هاجمت بقوة في أكثر من جبهة حدودية شمالي الضالع؛ لكن زحوفاتها سرعان ما انكسرت أمام إرادة وإصرار وعزيمة أبطال القوات المسلّحة الجنوبيّة وأبطال المقاومة الشعبية المشتركة في مديرية قعطبة. وينشر "الخليج 365" أسما قادة الميليشيات الحوثية التي لقيت مصرعها بالضالع.. فيما يلي: • الهالك المقدم/محمد نجيب أحمد الحاذق (أبو ميكائيل). • العقيد الشيخ/عبدالفتاح يحيى أحمد السماوي. • العقيد الشيخ/محمد علي ناصر المزيجي (أبو مرتضى). Advertisements Advertisements

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