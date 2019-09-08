منظمة التعاون الإسلامي ترحب بالبيان السعودي الإماراتي بشأن اليمن

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الأحد 8 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

أعلن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، عن ترحيبه بالبيان السعودي الإماراتي المشترك الصادر الأحد، بشأن مستجدات الأحداث في اليمن، والذي رحب باستجابة الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي للدعوة للحوار.



وأكد العثيمين على دعم المنظمة للجهود التي يبذلها التحالف العربي بقيادة السعودية، وجهود الحكومة اليمنية الشرعية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية، ودحر الميليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية في اليمن .. مشدداً على ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية، والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام .

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واليوم رحبتا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في بيان مشترك، باستجابة الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة للحوار .

وشدد البيان على أهمية التوقف بشكل كامل عن القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية أو القيام بأي ممارسات أو انتهاكات ضد المكونات الأخرى، والعمل بجدية مع اللجنة المشتركة التي شكلت من التحالف (المملكة والإمارات) والأطراف التي نشبت بينهما الفتنة، لمراقبة وتثبيت وقف الأعمال والنشاطات العسكرية وأي نشاطات أخرى تقلق السكينة العامة .

وقال نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي هاني بن بريك في تغريدة له تعليقاً على البيان، "ما نرجوه في هذه المرحلة الصدق في مواجهة الحوثي والقضاء على المشروع الإيراني وتوحيد كل الجهود تجاه هذا الهدف" .. مؤكداً أن ترحيب المجلس الانتقالي الجنوبي ببيان التحالف الصادر هذا اليوم نابع عن عقيدة راسخة وعزيمة ثابتة لا تتزحزح قيد أنملة بشراكته الأبدية مع المشروع العربي بقيادة السعودية .