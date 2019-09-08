الاكثر مشاهدة - هكذا استقبلت أسرة ‘‘المخلوع’’ زوجة الرئيس الراحل ‘‘صدام حسين’’ (فيديو ينشر لأول مرة)

شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا استقبلت أسرة ‘‘المخلوع’’ زوجة الرئيس الراحل ‘‘صدام حسين’’ (فيديو ينشر لأول مرة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، اليوم الأحد، مقطع فيديو نادرا لوالدتها خلال استقبالها سوزان، زوجة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك.

ويُظهر الفيديو الذي يعود لثمانينيات القرن الماضي، لقطات من زيارة رسمية لسوزان مبارك إلى العراق قامت بها عام 1988.

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وكانت في استقبال مبارك، ساجدة خير الله، زوجة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

وتظهر في الفيديو رغد صدام خلال استقبال والدتها لسوزان مبارك، إلى جانب شقيقتها رنا صدام حسين وزوجة ابنه لمى ماهر عبد الرشيد.

المصدر: RT