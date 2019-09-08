الاكثر مشاهدة - عاجل : نقل أمير الكويت للمستشفى .. وإعلان طارئ للبيت الأبيض .. ووكالة الأنباء الرسمية تفاجئ الجميع بهذا الخبر الصادم

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : نقل أمير الكويت للمستشفى .. وإعلان طارئ للبيت الأبيض .. ووكالة الأنباء الرسمية تفاجئ الجميع بهذا الخبر الصادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية لاستكمال الفحوصات الطبية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى موعد يحدد لاحقاً.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض قد أعلنت، في آب/أغسطس الماضي، أن الرئيس الأميركي سيستضيف أمير الكويت بالبيت الأبيض في 12 سبتمبر/أيلول.

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وقالت ستيفاني غريشام، في بيان، إنه من المتوقع أن يناقش الزعيمان "التطورات الإقليمية والتعاون الأمني الثنائي ومكافحة الإرهاب".

يذكر أن الرئيس الأميركي كان قد التقى أمير الكويت بواشنطن في أيلول/سبتمبر 2018 وأيلول 2017.

المصدر: وكالات