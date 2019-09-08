الاكثر مشاهدة - طرد ‘‘النخبة’’ من المثلث الرابط بين عدن وحضرموت .. وقوات الجيش تحكم السيطرة .. والإمارات تستسلم وتقنع مليشياتها بالمغادرة

شكرا لقرائتكم خبر عن طرد ‘‘النخبة’’ من المثلث الرابط بين عدن وحضرموت .. وقوات الجيش تحكم السيطرة .. والإمارات تستسلم وتقنع مليشياتها بالمغادرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - Advertisements ​​​​​​​​​ نتشرت ظهر اليوم الاحد قوة عسكريه تتبع الجيش في عدد من نقاط النخبة سابقا في مديرية رضوم محافظة شبوة.

و أفاد شهود عيان من بلدة عين بامعبدة الساحلية جنوب شبوة بأن القوة سيطرت على مثلث العين الرابط بين شبوة و حضرموت و عدن .

و يأتي هذا الانتشار بعد يوم واحد من زيارة وفد إماراتي لمعسكر العلم شمال عاصمة المحافظة عتق .

هذا و تسيطر قوات الشرعية على الطريق الرابط بين عاصمة المحافظة إلى ميناء بالحاف. نتشرت ظهر اليوم الاحد قوة عسكريه تتبع الجيش في عدد من نقاط النخبة سابقا في مديرية رضوم محافظة شبوة.و أفاد شهود عيان من بلدة عين بامعبدة الساحلية جنوب شبوة بأن القوة سيطرت على مثلث العين الرابط بين شبوة و حضرموت و عدن .و يأتي هذا الانتشار بعد يوم واحد من زيارة وفد إماراتي لمعسكر العلم شمال عاصمة المحافظة عتق .هذا و تسيطر قوات الشرعية على الطريق الرابط بين عاصمة المحافظة إلى ميناء بالحاف.

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