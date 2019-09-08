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عدن - ياسمين عبدالعظيم - رئيس الوزراء: معالجة جذور الأزمة الإنسانية في اليمن تكمن في إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وبسط نفوذها على كامل أراضي الجمهورية اليمنية

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